民眾黨主席黃國昌近日遭質疑豢養狗仔集團、駭客集團，被週刊指控恐涉犯多罪。其中，民進黨立委王義川質疑狗仔集團受僱於「凱思國際」，不過，黃國昌矢口否認認識該公司負責人李麗娟。對此，政治評論員吳靜怡今（17）日怒嗆，李麗娟是不是正好就是黃國昌太太高翔的房東？有種就打賭退出政壇，有種就出來跟社會交代清楚。根據王義川日前上《新台派上線》提出的說法，凱思國際能用1千多萬成立《求真民調》、5千萬成立《民報》，甚至一年還能花3、4千萬養狗仔，他質疑如此龐大的資金從何而來？此外，李麗娟名下房產包括北市白宮大廈，而黃國昌板橋服務處的高姓負責人，其戶籍地就登記在此，王義川認為黃國昌不可能不認識李麗娟。針對黃國昌不認李麗娟，吳靜怡今也發文怒嗆，請問黃國昌，高翔的房東是不是就正好是凱思國際的老闆李麗娟？有種就跟四叉貓打賭，如果凱思國際的代表人李麗娟就剛好跟高翔房東同一個人，黃國昌就退出政壇。吳靜怡提到，有長輩告訴她，麗娟姐已經60幾歲，花甲之年的退休人生應該不需要去養狗仔、經營媒體、投資民調公司，李麗娟的角色會不會就正好跟木可公關李文娟的角色一樣？難道背後真正有裁決權的人，也都正好身份是民眾黨黨主席？該不會背後的金流正好也都交代不明？錢，從哪裡來？黃國昌，回答！吳靜怡痛批，黃國昌不回答自己就是美國阿爸的問題，也不回答美國黃國昌買的美國賓士，難道「凱思國際」涉及養狗仔跟監政要的重大議題也不回答？她再強調一次，黃國昌夫妻倆，不要讓好心的長輩麗娟姐扛，有種，自己出來跟社會交代清楚。