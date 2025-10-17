我是廣告 請繼續往下閱讀

前中廣董事長趙少康近日指控國民黨主席選舉被中國介選，國安局長蔡明彥也證實，TikTok約有上千部影片討論國民黨主席選舉，YouTube 也有23個帳號、逾半位於境外，明確顯示介選跡象。對此，民進黨網路節目15日剪輯趙少康、國民黨主席候選人郝龍斌郝龍斌過去的發言，對照如今的指控，形同「超時空打臉」。針對近期的國民黨主席選舉，郝龍斌呼籲「境外抹黑到此為止」，趙少康更直言「若讓大陸介選，國民黨就完了」。民進黨網路節目 《爸媽叫我不要談政治》 日前推出短影音「連國民黨都說中共正在影響選舉，你還會覺得認知作戰是假議題嗎？」，剪輯趙少康、郝龍斌昔日的發言，對照如今的指控「超時空打臉」。影片也進一步揭露中共介選手法與現象。自2019年起，社群上出現「Spamouflage（垃圾偽裝）」行動，混合假訊息與真實內容、偽裝為一般用戶，持續散播親中敘事；微軟分析也揭露此行動曾介入台灣2024總統大選，甚至利用AI技術偽造聲音與影像，操弄選情，各項研究都指出是來自中國有指揮的行動。影片中也表示，面對中共認知作戰，近年持續以影片、資訊圖卡與闢謠素材，向社會揭露威脅，並推動「國安十法」，強化反滲透與資訊安全法制。影片結尾也呼籲，既然國民黨已親身體驗中共介選的危害，就不該推動不在籍投票法、兩岸人民關係條例修法等「助長介選」法案，而是應與民進黨攜手支持國安十法，鞏固國安防火牆，才能確保選舉公正與國家安全。