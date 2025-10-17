我是廣告 請繼續往下閱讀

風神颱風來勢洶洶，花蓮光復鄉災區的前進協調所總協調官季連成昨（16）日在行政院院會會後記者會上宣布，為維持明確撤離規範，18日起禁止志工進入災區，同時將依據天氣狀況進行三階段撤離行為，展開防颱大作戰。季連成昨在記者會指出，堰塞湖目前狀態非常穩定，暫時沒有立即危機，現在起所做的任何一件事情，都是為了防颱，他也在內部會議內提到，16、17、18日會全心投入防颱大作戰的工作，態度要高度戒備、周延整備，以及發揮強制執行力，用3個步驟來面對風神的威脅。季連成提到，經與地方鄉鎮長、村里長等確認意願，光復鄉因應颱風採取的撤離模式有3：第一階段為收容長者、獨居長者、洗腎患者等病患，移動至醫院等收容場所；第二階段針對家裡沒有二樓、三樓的平房居民強制疏散避難；第三階段是家中有2樓、3樓以上的民眾，可採垂直避難。至於三階段避難的啟動時機，季連成表示，當預測未來24小時累積雨量達到200毫米時，就會啟動撤離長者，接著對平房民眾強制撤離，一旦馬太鞍溪堰塞湖水位達距堤防1公尺標準時，會透過比照防空警報的堰塞湖警報，通知民眾採取強制性垂直避難。另外，季連成表示，目前進到光復地區的志工人數逐漸慢慢降低，昨日不到1千人，因為志工進去後發現沒有太多工作可以執行，所以慢慢撤離中。18日起就會開始準備禁止所有志工進入災區，以利災區保持非常明確的撤離規範。