一年一度最閃亮的「排燈節」（Diwali）即將登場！印度台北協會攜手台中市政府，將於10月24日（五）下午3點到晚間9點，在市府前廣場盛大舉辦「2025印度舞蹈大賽暨排燈節慶典」，現場不只有熱力舞蹈決賽，還有超chill印度風市集、異國美食與驚喜抽獎，保證讓你一秒飛到印度。民政局長吳世瑋表示，排燈節又叫「光明節」，象徵用光明戰勝黑暗、用善良擊退邪惡。每到節慶時，印度家家戶戶都會點燈祈福、交換禮物、開趴慶祝，就像台灣的過年一樣熱鬧。今年活動更特別，因為這是印度台北協會成立30週年，首度選在台中文化重鎮登場，邀大家近距離感受印度的熱情與繽紛魅力。今年還首創「印度舞蹈大賽」，主題是「Bring India to the Stage」，邀請台灣與印度舞者一起尬舞。比賽分專業組和新星組，初賽就吸引了近270名舞者、80組隊伍報名，超過八成是台灣選手，還有台印混合團隊！經過三位評審激戰選拔後，各組15強將於10月24日決賽同台開舞，爭奪總獎金12萬元。除了熱力舞台，下午3點起府前廣場將搖身一變成「小印度」節慶市集，現場近30個攤位，從印度咖哩、甜點、香料、威士忌，到Henna手繪、手作體驗通通有。民眾還能參加現場抽獎，有機會抽中新加坡航空台北—印度來回機票，直接飛去看真正的排燈節。民政局表示，現場更準備了超好拍的藍果麗（Rangoli）大型地畫與互動點燈區，讓你拍出滿滿異國感美照；開幕式還邀請「泰雅原舞工坊」與印度舞者共同演出，融合原民與印度舞風，展現文化交融的最美瞬間。邀請市民放慢腳步、帶著家人好友一起來逛市集、看表演、抽機票，這是一場光與舞的節慶派對，錯過真的會後悔。