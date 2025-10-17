我是廣告 請繼續往下閱讀

假日急症中心只能嘗試緩解！醫：不會根本性解決問題

衛福部試辦假日急症中心（UCC）11月2日正式上路。會以六都、急診壅塞處先行。不過，有醫師直言，假日急症中心無法解決根本問題，甚至有醫院出現內部鼓勵醫師與醫護人員下班時間去假日急症中心上班，但計劃本身應是鼓勵「基層診所」醫事人員支援。他直呼「本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬。」假日急症中心開設宗旨為處理因應週末診所多數未開，但有需求的「輕急症」，包括檢傷分類第4、第5級患者，營運時間為週日、國定假日為主。但聯合醫院醫師姜冠宇在臉書發文直指，「假日急症中心」當然無法解決根本問題，做得奇怪的案例還不少。他說，計畫的宗旨是鼓勵「基層診所」醫師與護理人員去支援適用此計畫的地區/區域醫院急診，以承接醫學中心急診的下轉分流，所以是「充分運用社區基層的計畫」。姜冠宇說，醫院這邊，內部卻鼓勵醫師、醫護人員下班時間去上假日急症中心。他指出，若一個病人假日去A醫學中心急診，急診人員說明後下轉到B假日急症中心，但B假日急症中心也沒有病房，經說明後再轉到C分院或院區急診直入住院。姜冠宇表示，其實就是醫院人員在做，搶了本來要給基層支援醫師的經費，本來護理師應該要合理排班、減少班次，但又看到群組鼓勵大家去填這種班。姜冠宇認為，這是做歪掉，因為這個計劃本身不是鼓勵醫院人員用這種方式賺加班。他強調，假日急症中心跟在宅急症醫療一樣，只能嘗試緩解，但基本上這些政策不會根本性的解決問題。姜冠宇提到，目前各種民情原因，要大破大立實在太難，且拖得太晚才嘗試這些改革，各種決策風險淺嘗輒止，「只能說，本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬，台灣醫療哽咽什麼啦。」