我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧（左）不小心親到江宏傑（右）後，整個人嚇到反彈。（圖／翻攝自《全員請上車》）

▲李多慧（右）當時也有與張立東（左）一起玩遊戲，肢體接觸同樣不少。（圖／台視提供）

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展後，除了應援球隊味全龍外，也上過不少綜藝節目，去年7月李多慧就去參加外景綜藝《全員請上車》，和江宏傑組隊玩遊戲時，不小心在對方臉頰留下香吻，讓現場眾人看呆，吃醋暴動。該片段近日在網路上再度掀起討論，不少粉絲看了痛批噁心，認為都什麼年代了，怎麼還會有節目玩這種吃來賓豆腐的無聊遊戲。近日有網友在Threads上轉發《全員請上車》去年播出的節目片段，當時李多慧和江宏傑抽籤分配到同一組，要兩人合力用臉接住掉落的紙張，結果李多慧靠近江宏傑時，沒接到紙，反而不小心親到了江宏傑的臉頰。現場來賓見狀立刻興奮吼叫，紛紛衝上去開玩笑揍江宏傑，甚至罵江宏傑渣男，李多慧則尷尬擦嘴巴。原PO也在貼文中調侃地說：「前日本老婆跑了，小傑有否考慮娶韓國老婆？」該文吸引120萬人次觀看，大家看了也紛紛留言討論，不少人都痛批節目內容，「好噁心的遊戲，沒想到2025（實為2024年拍攝）還要看綜藝節目搞這種猴戲」、「台灣綜藝可以再落後一點…都什麼年代了還有那麼噁的遊戲，一點都不尊重女生」、「看了好不舒服，為什麼2025年的綜藝節目還有這種吃女生（或男生）豆腐的無聊遊戲」。許多粉絲心疼李多慧，不過也有人羨慕江宏傑，認為他可以跟女神近距離接觸很幸福，「整季通告費全免了」、「根本福利社」、「羨慕男生」、「這對我很祝福」、「這段影片能讓他吹一輩子了」。據悉，《全員請上車》去年1月開播，已經在去年8月停播，節目共播出29集，當時的班底包含納豆、王少偉、李易、張立東、風田、哈孝遠、黃豪平等人，遊戲內容有分組賽、個人賽，剛開播時一度引發話題，但疑似因收視低迷等問題，台視去年7月就證實節目已經暫停錄影，理由是「調整內容中」，至今未重新復播。