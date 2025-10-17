我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電昨日舉行法說會，毛利率創下史上第三高，業績表現依舊「無限好」，美系外資指出，台積電第三季毛利率表現強勁，預期台積電AI營收成長有望超越整體AI基礎設施市場規模增速，目標價上調至344美元，維持「買入」評級。高盛發布報告指出，台積電於16日舉行第三季財報說明會。公司公布本季毛利率表現強勁，且第四季毛利率展望將增加50個基點。高盛認為，此次法說最重要的重點之一，是台積電對AI的態度日益正面。台積電高層指AI的token生成量每三個月呈指數型成長，確認了對先進製程的真實需求。儘管台積電維持中期AI營收年複合成長率（CAGR）約45%的預測，但管理層並未排除在AI需求持續強勁下，上修預期的可能性。CoWoS仍是投資人關注的關鍵領域。台積電表示，正全力擴充2026年的產能，以縮小供需缺口。整體而言，隨著CoWoS應用從AI延伸至非AI領域，報告稱，預期其需求將持續且多元化增長，維持對CoWoS的預測，2025至2027年期間，產能與出貨量年複合成長率分別達61%與54%；年產能預估分別為67.5萬、120萬、174萬片晶圓，出貨量為66.4萬、108萬、156.6萬片。報告表示，儘管台積電高層對2026年的展望著墨不多，但針對今年，公司將全年美元營收成長指引由30%上修至「中位數30%區間」。資本支出也380至420億美元微幅上調至400至420億美元。同時，海外晶圓廠毛利率稀釋影響由原先的2至3個百分點下修至1至2個百分點。整體來說，高盛上調2025至2027年每股盈餘（EPS）預測5至9%。台積高層表示，2奈米製程將於今年第四季量產，並預期2026年起擴產加速，主要由智慧型手機與AI、HPC需求推動。報告指出，對2奈米發展保持正面看法，預期AI將於2026年底至2027年形成第二波採用浪潮。預估2奈米產能將於2026、2027年達到66萬、123萬片晶圓，出貨量分別為40.5萬、99萬片。報告預估，2奈米在爬坡階段的營收貢獻將顯著高於3奈米，帶動營收成長更快，2奈米將於2026、2027年分別貢獻晶圓營收的9%與19.8%，相比之下，3奈米在首兩年的貢獻為5.1%與17.8%，因此，2027年將成為台積電營收再加速的一年，繼2026年已預期的21.7%美元營收年增後，2027年增長可達22.1%，之前預測為20.4%。高盛預計，台積電AI相關營收成長率，將符合或超越未來五年整體AI基礎設施市場42.3%的年複合成長率，憑藉其在先進製程與先進封裝的領導地位，預期台積電將持續提升AI基礎設施市場市佔率，AI營收成長有望超越整體AI基礎設施市場規模增速。