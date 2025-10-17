我是廣告 請繼續往下閱讀

日本岩手縣再次傳出疑似野熊襲人事件，北上市和賀町一處溫泉設施，1名約60歲的男性員工，16日在打掃露天浴池時離奇失蹤，綜合現場跡象後，警方研判他極有可能是被熊攻擊，17日與當地獵人協會合作展開搜索，而據當地電視台報導，在距離事發地點約100公尺處尋獲1具遺體，不排除就是失蹤男子，並射殺一頭徘徊在附近的野熊。綜合《NHK》等日媒報導，警方16日上午接獲溫泉設施通報，聲稱原本在打掃露天浴場的員工（笹崎勝巳）突然消失，警察趕到現場時，在浴池附近發現了血跡和散落的清潔工具，以及約10根疑似動物毛髮掉落物，認為笹崎勝巳很可能是遭到熊襲。當天警方先對週邊地區進行了搜查，但未能找到笹崎勝巳，便決定17日上午8點開始，與20名當地狩獵協會的人員合作，共計約40人，展開更徹底的搜索行動。根據《岩手朝日電視台》最新報導，17日上午9點左右，在距離溫泉100公尺處的山中，搜救隊射殺一頭黑熊，並在熊屍旁發現一具身分不明的遺體，初步研判就是失蹤的笹崎勝巳。日本環境省官員16日宣稱，今年因熊襲致死的人數已達7人，創下2006年開始統計以來的新高，死者主要集中在東北地區和北海道。近年，日本各地野生熊出沒日益頻繁，就連住宅區目擊報告也逐漸增多，熊襲事件往往在秋季冬眠前激增，專家認為，可能是氣候變遷導致堅果產量低，飢餓的野熊只得擴大食物搜尋範圍。原文連結：