台中捷運文心櫻花站日前上演一場溫馨尋物記。一名女性旅客搭乘捷運前往文心崇德站，下車後驚覺裝有手機、錢包與重要證件的手提袋不見蹤影。她焦急地向車站詢問處求助，沒想到，中捷人員立刻展開「愛心接力」，僅花不到一小時，就讓失物與主人團圓。台中捷運公司表示，當時文心崇德站值班站長接獲旅客通報後，立即聯繫文心櫻花站協助尋找，並同步透過遺失物系統查詢是否有人拾獲。為防遺漏任何一處，站長更主動聯絡兩側端點站北屯總站與高鐵台中站擴大搜尋範圍，同時協助旅客填寫協尋單。過程中，旅客因心急難掩焦慮，站務人員一邊安撫，一邊細心說明查找進度。就在大家屏息等待之際，文心櫻花站傳來好消息，清潔人員在女廁內發現疑似遺失的手提袋，站務員立刻通知旅客前來認領，看到熟悉的袋子重回手中，旅客眼中閃爍著欣慰與感動。事後，旅客家屬特地致函感謝，信中提到，「母親看到兩位站務人員那麼積極協尋，真心感受到他們的溫度與關懷。當手提袋找回時，她的眼淚都快掉下來。」並肯定捷運團隊守護乘客的專業與真誠，那份貼心，讓人永遠記得。中捷公司表示，這起事件展現同仁的服務熱忱與專業精神，旅客的感動也成為同仁持續努力的最大動力。未來，中捷將繼續秉持「以旅客為中心」的理念，守護每一段安全、安心又溫暖的旅程。也提醒民眾，若不慎遺失物品，可洽各車站詢問處，或透過遺失物中心、客服專線及中捷APP等管道查詢協尋。