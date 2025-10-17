我是廣告 請繼續往下閱讀

▲客家大戲由「紫園戲劇坊」帶來《紅孩兒的奇幻轉心術》華麗演出（去年活動畫面）。（圖／翻攝畫面）

▲在百年歷史建築池田屋展開的「池田盛事・客庄潮市集」（去年活動畫面）。（圖／翻攝畫面）

2025六龜觀光藝文季將於11月1日至2日在具有百年歷史的六龜老街登場。活動以「音樂串起山城熱情」為主題，匯聚多元族群與文化特色，精心邀請客家劇團、客家歌手、客家電音樂團、在地樂團、育幼院合唱團等輪番獻藝，聯手打造一場專屬於六龜山城的多彩音樂盛典。活動首日11月1日的重頭戲將由「山城好聲音歌唱大賽」、「琢物龜心石雕展」、「客家電音樂團」及震撼人心的「客家大戲」磅礴揭幕。其中，山城好聲音歌唱大賽現場將誕生冠、亞、季軍。冠軍大獎祭出「東京—高雄來回機票2張」，獎勵的加碼也讓賽事精彩可期。此外，11月1日當日壓軸登場的客家大戲，由榮獲客家委員會114年客家戲曲劇團佳作的「紫園戲劇坊」帶來《紅孩兒的奇幻轉心術》華麗演出。劇團以絢麗的戲服設計、細膩的表演與經典唱腔，打造一場穿越時光的視聽盛宴，充分展現客家戲曲兼具傳統之美與現代創新的風采。11月2日的舞台則聚焦於六龜多元文化的融合之美，由六龜在地社區、客家歌手李彥鋒、六龜歌手網蛙全凱傑、六龜特色樂團尿布樂團以及備受期待的六龜山地育幼院合唱團等團體接力演出。除了精彩的聽覺與視覺盛宴，六龜觀光藝文季現場還有在百年歷史建築池田屋展開的「池田盛事・客庄潮市集」，讓遊客能盡情品嘗在地農特產與特色美食小吃。此外，區公所精心規劃了在地文化體驗活動，包括極具山城生活美學的竹編體驗、藍染課程及盤花創作等頗受好評的體驗內容，邀請民眾親手感受六龜的職人精神與生活藝術。六龜區區長陳昱如表示，2025六龜觀光藝文季以「音樂串起山城熱情」為題，今年更著重於挖掘在地文化底蘊，以高規格的歌唱大賽廣邀好聲音，更深度結合客家大戲與多元族群表演，真正體現山城共融精神，希望透過音樂文化活動與地方產業深度串聯，推廣六龜山城品牌與魅力，誠摯歡迎大家前來共襄盛舉，體驗六龜山城的無限精彩。更多資訊可查詢六龜區公所網站及高雄市六龜區公所臉書粉絲專頁。