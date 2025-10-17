我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電昨（16）日召開法說會，會上除了公布第三季業績表現持續旺，超乎預期之外，預期AI需求仍持續強勁，並將在美國亞利桑那現有廠區再取得第二塊土地，不過法說行情並沒有發威，台積電ADR昨日下跌逾1.5%，現股今（17）日盤中最低跌至1450元，下跌逾2%。台積電第三季毛利59.5% 展望第四季毛利率至中位數60%，與第二季相比，今年第三季的毛利率增加了90個基點，為59.5%，主因來自成本優化措施和較高的整體產能利用率，雖部份成長被來自海外晶圓廠的利潤稀釋和不利的外匯匯率所抵減。但第三季實際毛利率仍比三個月前的最高預測水準高出200個基點。台積電展望第四季毛利率將增加50個基點至中位數60%，明年毛利率展望則將受2奈米先進製程，以及海外晶圓廠、匯率等因素稀釋，台積電指出，這種稀釋將會持續下去，且看到外匯匯率沒有控制權。台積電預期海外晶圓廠量產所致的毛利率稀釋在2025年全年，相較於之前預測的2至3%，現在預期因海外晶圓廠量產所致的毛利率稀釋將介於1至2%。接下來數年的初期影響約為2至3%，到了後期則擴大為3至4%。台積電表示，2奈米和A16技術需求方面領先業界，幾乎所有的創新者都正在與台積公司合作。2奈米將如期於本季以優異的良率表現進入量產，在智慧型手機、高效能運算（HPC）和AI應用的推動下，預計2奈米在2026年將快速成長。在持續強化的策略下，台積電也推出了N2P製程技術，作為2奈米家族的延伸。N2P在2奈米的基礎上具備更佳的效能及功耗優勢，並計劃於2026年下半年量產。而對於中美之間在半導體的激烈衝突，中國的出口管制對台積電的影響，台積電董事長魏哲家回應，客戶對台積電充滿信心，客戶的表現都非常出色，魏哲家認為，AI增長仍然非常強勁，將持續成長。雖然台積電財報、法說會接連傳出好消息，不過卻沒有反應到股價，昨日台積電ADR受到美國股市整體走弱拖累，終場下跌逾1.5%，今日現股持續走低，以1455元盤下開出，盤中最低一度來到1450元。不過有專家表示，這次台積電法說會「全部都好」，但股價其實早已提前反映利多，市場原本就有高度期待，因此短線出現「利多出盡」的獲利了結賣壓並不意外。