我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院編列「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，歲出共編列5500億元，其中國防部原編列預算高達1132億元，遭國民黨立委馬文君抓包將買天價水、豪奢會議椅等爭議預算，經朝野協商與國防部調整後，最終刪減約50億元。馬文君說，「浮編就刪，國防預算就要花到刀口上」。馬文君指出，國防部原本編列8億元購買儲戰備用水，每瓶價格竟高出現行採購金額達12倍之多，經協調後刪除4億元預算。另在聯合作戰中心整修案中，國防部原計畫購置每張5萬元的會議座椅，該筆預算經協調後刪除4770萬5000元。她進一步說明，其他項目包括陸、海軍司令部的游泳池整修工程，刪除約2億元；湖口長安營區及金湯營區訓練場整修預算，刪減約2億3000萬元。此外，在「提升資通作業環境及設備」（資通電軍設備提升案）部分，因部分預算不合理且使用上有疑慮，經協商後刪減32億元。馬文君說，這次國防部特別預算案中，她提案的內容共刪減約50億元，其中飲用水與供油備援能量刪減4億元，軍品與保修工廠庫儲設施刪減3900萬元，訓（靶）場設施及設備刪減6億2857萬元，軍醫專用設施及設備刪減6億5993萬6000元，作戰設施及設備刪減7770萬5000元，通資電設施及設備刪減7210萬元，「提升資通作業環境及設備」項目則刪減高達32億元。她強調，自己始終認為國防預算應該「花在刀口上」，不是反對國防，而是該花就花、該省就省。儘管這是強化國安韌性的特別預算，但只要有任何不合理、浮編浮報的情形，就應該嚴格刪除，不能白白浪費民眾的納稅錢。