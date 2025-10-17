我是廣告 請繼續往下閱讀

長榮航空一名空服員，疑似在執勤時身體不適，後續返台住院仍不幸離世，引發外界關切「請假」制度。全國代理暨代課教師產業工會今（17）日聲援，喊話「合理的工作條件，不應該在台灣任何一個職業是奢侈」，此次悲劇職場中普遍存在「請假即懲罰」文化，同時這樣的窘境也滲透教育現場。長榮航空空服員事件，除了探討座艙長是否沒有及時協助，桃園市空服員職業工會等也指出，長榮的請假規定苛刻，一請假就會影響考績，若病假遇到國定假日更會被加重苛扣考績。代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，「請假恐懼」文化同樣從在教育現場，特別是面對排課困難、缺乏替課人力與僵化的人事制度，甚至有學校人事向老師說，「代理教師無考績獎金，仍須考核；若事病假超過14天，就不能開立服務優良影響薪資提敘。」某代理教師曾說，「上學期媽媽連續三次跌倒進急診，我利用沒課的下午請家庭照顧假，結果人事卻說：『要照顧媽媽就不要出來工作。』那年全校代理老師中，只有我沒續聘。」另外一名代理教師則因是重感冒請病假休養，卻被同科的正式教師在背後批評：「都已經來代理了，還要請假，造成我們的麻煩還要多上課。」她說，那一刻深刻感受到，「不能請假」早已不是明文規定，而是教育現場根深蒂固的文化壓力。黃湘仙也說，2021年琉球國中莊姓代理教師因長期過勞工作，主動脈剝離猝死於宿舍。教育體系長期以「奉獻」之名壓抑教師身心，讓過勞成為教育現場的日常。這也是為什麼教育部日前推出「身心調適假」時，引起基層教師的大力反彈——捆綁住教師的，從來不是假別的名稱，而是那些隱形、無法請假的枷鎖。黃湘仙表示，長榮航空高層未合理處置此次事件，個人將率先抵制長榮航空，出國拒搭長榮航班，並呼籲教育人員與社會大眾共同響應抵制，以行動表達對勞動尊嚴的支持。同時她也呼籲教育部全面檢討教師與公務體系的請假制度。