輝達總部有意進駐台北市的北士科T17、T18區，但因新光人壽與北市府簽訂的地上權合約糾紛卡關，新壽16日上午還舉辦開工典禮，卻未事先告知北市府，遭質疑是挑釁。國民黨台北市議員游淑慧喊話台北市長蔣萬安，可以放棄善意的努力了，商人終究只在乎自身的利益，市長則要有霹靂的手段。游淑慧說，新光人壽舉辦T17與T18動土典禮，但她直言：「So what？」挖幾鏟沙子，並不能掩蓋過去三年毫無作為的事實。她批評，若台新集團從一開始就沒有誠意與台北市政府及輝達妥善解決爭議，那就不應該玩弄雙方的善意。游淑慧表示，近來不少名嘴在節目上對此案發表看法，但他們並不了解北市府手中實際掌握的資源與法律依據。她呼籲市長蔣萬安「可以放棄善意的努力了」，因為「商人終究只在乎自身利益，市長則要有霹靂的手段」。她建議蔣萬安應拿出備案，儘速說服輝達考慮其他地點，同時啟動針對T17、T18終止契約的法律準備。游淑慧強調，這部分光靠市府法務團隊恐怕不夠，應結合外部律師共同作戰，並提前部署土地接管的程序，以防財團趁機「搶蓋」。她指出，市府必須與時間賽跑，因明年元月新光人壽與台新人壽合併生效後，原新光人壽將不復存在，屆時便可同步終止契約。她強調，「不是新新壽搶先打下幾根柱子，就能佔地為王」，這是市有地、公共財產，面對財團的財勢，市府仍有理有據，應該堅守立場。