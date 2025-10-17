我是廣告 請繼續往下閱讀





大罷免失敗，民進黨前秘書長林右昌已請辭2個多月，他今（17）日在臉書發表在這段時間內，沉澱反省的感言。林直言，在台股不斷創新高的同時，台灣產業景氣並不那麼均衡，AI與半導體以外的諸多產業都陷入停滯，傳統製造業更是陷入衰退嚴重，形成了「二個世界」；他表示，此時此刻，「我最需要做的是好好充實提升自己，努力擴展自己的視野與器識，讓自己更有能力與智慧，為成為一個更好的自己而努力」。備戰2026年選舉，民進黨近期積極盤點各縣市長人選，林右昌是否參選備受關注。林右昌上午在臉書表示，眼前的困難與挑戰的確很多，但抱怨並不會解決問題；指責他人，更無法帶來進步與改變，「因為，最大的敵人與障礙，永遠都是自己，而不是別人！惟有當我們能夠誠實面對自己的不足與懦弱，才是真正自我改造與蛻變的開始。不過，這道理說來簡單，但要做很不容易，需要的是智慧與勇氣！」林右昌提到，擔任公職這20多年來，從府院黨的幕僚，從市長、部長再到黨祕書長，這是極其難得的際遇，他非常感恩有那麼多民主前輩的栽培，更感謝大家一直以來的支持，不過，由於一個職務接著一個，而每個職務都是一份責任，他一向自我要求做什麼像什麼，始終全力以赴不敢懈怠，所以也幾乎沒有什麼喘息充電的空檔，因此，目前這段時間對他來說其實非常寶貴，他非常珍惜且喜悅。林右昌說，現在的他沒有任何的職位與身份，很是海闊天空、自由自在，所以近來他最常做的事情就是放空自己，到處去走走、看看、聽聽；他也分享近日去了日本參觀大阪萬博、參訪國際半導體展、台北國際航太暨國防工業展、參訪中小企業、到花蓮、台東等地。林右昌提到，不管走到那裡，似乎社會上隱隱有著一股躁動不安的氣氛，且不論是藍綠白那一個政黨的支持者，也不管他是有錢還是辛苦人，對未來好像總有一種說不上來的無力感，特別是許多民進黨與台派的支持者，更是充斥著無比的焦慮和危機感。林右昌指出，花蓮光復鄉日前遭受堰塞湖溢流造成極大的破壞與傷亡，看到台灣人民緊緊團結在一起，有錢出錢有力出力，全台各地救援隊與志工自發性地湧入，數萬名「鏟子超人」塞爆光復車站進行救災，這種熱情無私、同島一命的精神，不但展現出高水準的公民素質，更感動了無數人。林右昌說，不少朋友說，726這頁還沒有翻過去，藍白兩黨拼江山，政黨之間的爭鬥不會停歇；國際上，美中貿易大戰，俄烏、加薩、巴土的地緣政治衝突不斷；加上台美對等關稅談判尚未結束，台灣高科技產業摸著石頭過河前進投資美國，成敗仍存在著諸多疑慮與不確定性。林右昌直言，一個大家不太願意面對的事實是，AI投資狂潮熱錢滾滾，在台股不斷創新高的同時，台灣產業景氣並不那麼均衡，AI與半導體以外的諸多產業都陷入停滯，傳統製造業更是陷入衰退嚴重，形成了「二個世界」，這是在亮麗經濟數字下的隱憂，也因此，大家同時看到，焦慮與不安，期盼與希望，彼此振盪交錯。林右昌提到，好友說，台灣政治需要「可被信任的治理力量」，他也自問，在當前政經局勢下，「我能夠為台灣貢獻些什麼？又該做何努力呢？這陣子，靜下心來反思了很多，也逐步有了方向與答案」。林右昌強調，此時此刻，「我最需要做的是好好充實提升自己，努力擴展自己的視野與器識，讓自己更有能力與智慧，為成為一個更好的自己而努力」，唯有抱持如此的信念，才能在這個紛亂動盪的時刻，找到一條可以不斷奮鬥前進的道路！才能累積具備充足的能力，找台灣的出路，把不安轉變成希望，將焦慮轉化為機會，「對於未來，我們沒有悲觀的權力！讓我們一起奮鬥，繼續加油！」