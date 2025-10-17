BLACKPINK演唱會將於10月18、19日在高雄世運主場館開唱，演唱會尚未開唱，整個高雄已經染成粉紅色。先有高雄市長陳其邁透過AI把頭髮染成粉紅色，前總統蔡英文也在臉書Po出粉紅色頭髮。還有人想到前行政院長蘇貞昌，笑說：「只有他不能一起玩」，隨即網友幫忙跟風製作了一張粉紅短髮的照片，該圖片一出，意外吸引蘇貞昌官方帳號回覆：「無論白髮還是粉紅髮，只要有頭髮就是好頭髮」，笑翻一票網友。至於該如何製作粉紅色頭髮，《NOWNEWS》搜尋到社群熱門指令，在Gemini 複製貼上10秒鐘就能跟上BLACKPINK粉紅熱潮。
蘇貞昌跟上粉紅變髮風
BLACKPINK演唱會將於10月18、19日在高雄世運主場館開唱，預料吸引10萬粉絲朝聖，整個高雄變成了「粉紅城市」，市長陳其邁也跟上，臉書大頭貼立即換上由AI生成的粉紅頭髮照片，留言區瞬間被BLINK（BLACKPINK粉絲）刷爆，笑稱「市長準備好了」。蔡英文也上傳粉髮照，幽默寫下：「粉紅色，感覺不是很適合我？」引發粉絲狂讚「太可愛」、「完全是BLINK總統」。
這股粉髮風潮很快延燒，連前行政院長蘇貞昌也被網友惡搞。在Threads上，有人PO出蘇貞昌與女兒蘇巧慧的粉紅頭髮合照，笑稱「連蘇家父女都入坑BLACKPINK」。沒想到蘇貞昌官方帳號海巡到，親自回留言「無論白髮、黑髮、紅髮還是粉紅髮，只要有頭髮就是好頭髮」，笑翻網友。
粉紅頭髮操作步驟、指令
想要跟上這波粉紅色頭髮，其實只要用Gemini即可完成，搜羅社群上最熱門，且生成出來的的品質最相近的指令如下，只需10秒就能染髮，還能保留真實髮絲質感與光影細節，步驟、指令如下
1.登入Gemini（連結直接點）
2.上傳一張人臉辨識清晰想要變髮的照片
3.複製貼上下列指令，即可完成
「粉紅色頭髮」Gemini 指令如下：
將人物頭髮顏色更改為 #EFA2A8（柔和粉玫瑰色），保持自然髮絲質感、光澤與陰影，確保膚色協調不偏色，整體效果真實且細緻，風格偏寫實攝影感。
資料來源：Gemini、高雄市長陳其邁
