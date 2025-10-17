我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體大廠南亞科日前召開法說會，並且公布最新財報，其中總經理李培瑛罕見釋出強烈樂觀展望，為市場信心再添柴火，帶動南亞科今（17）日股價逆勢走強，觸及漲停價104元，挺進百元俱樂部關卡。受惠記憶體價格飆漲，產業從買方市場變為賣方市場，南亞科第三季稅後純益衝上新台幣15.63億元，一舉終結連11季虧損，每股稅後純益0.5元。DDR4自三大原廠陸續宣布將在後續停止供貨後，造成市場搶貨風潮，也推升DDR4價格飆升。總經理李培瑛指出，南亞科第三季DRAM平均售價季增40位數百分比，銷售量季增20位數百分比。南亞科第三季營收187.79億元，季增78.4%，年增130.9%，毛利率18.5%，較上季轉正，年增15.3個百分點，營益率6%，較上季與去年同期轉正，稅後純益15.63億元，較上季與去年同期轉盈，每股稅後純益0.5元。南亞科前三季營收364.93億元，年增32.43%，毛利率0.62%，年減0.37個百分點，營益率-17.92%，較去年同期虧損幅度收斂，稅後虧損44.8億元，較去年同期虧損幅度擴大，每股稅後虧損1.45元。展望後市，總經理李培瑛指出，AI需求強韌、Non-AI市場供給偏緊，DRAM景氣回升明確；AI應用並將由雲端逐步外溢至邊緣與客製化場景。供給端目前資本支出主要集中在先進製程與高端產品，主要供應商持續下調DDR4／LPDDR4產出、轉往HBM與DDR5／LPDDR5；業者庫存維持健康水位。不僅是公司釋出樂觀訊號，外資也同樣樂觀，他們認為在DRAM正走向供應短缺之際，記憶體大廠南亞科將從這波情勢中強勁受惠。美系外資除了恢復對南亞科的研究之外，並給予「買入」投資評等。而儘管南亞科股價年初至今表現強勁，已上漲達到294%。但研究認為仍存在一些上漲空間，因此給予目標價為每股新台幣110元。也因此，南亞科今日股價逆勢走強，早盤以98.3元盤上開出，上漲逾3%，隨後一路走高攻上漲停價104元，站上百元關卡，截至上午10點50分成交量超過21萬張，登上個股成交量排行榜亞軍。