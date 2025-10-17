趙露思、陳偉霆新劇《許我耀眼》
自開播以來持續霸榜LINE TV熱播冠軍，觀看次數迅速飆飆近300萬次觀看，結局中陳偉霆私生子辰辰身分曝光，父親倒下，一度被對手利用打擊，又爆出辰辰其實不是他親生的，直到最後一刻都暗藏謊言，趙露思直言，「如果是我應該早就坦白了。」這點和角色非常不像。
《許我耀眼》是快樂結局！陳偉霆誇趙露思貼心
陳偉霆和前女友所生的「辰辰」身分曝光，但其實辰辰也並非他親生，而是前女友和他分手後一夜情懷上的孩子，陳偉霆得知真相崩潰，趙露思霸氣對外聲明，「這孩子就是我的兒子！」兩人也在經歷風雨後，終於從互相欺騙、猜忌，到重新真心相愛。
陳偉霆更透露趙露思私下貼心行徑，不只對現場工作人員特別好， 經常請大家吃東西外，也會針對不同的演員送禮，「 像我拍戲有脖子會前傾的毛病，原本她會拍拍我的背稍作提醒， 但後來可能發現沒用，就買了一個背部矯正帶送我。」
趙露思飾演心機女主播許妍，
以為陳偉霆飾演的富二代「沈皓明」真心愛她， 因此不惜編造虛假身世也要嫁入豪門，殊不知落入男方圈套， 雙方鬥智鬥勇也締造出許多名場面，例如兩人在婚姻基礎破裂後， 仍一起出席拍賣會曬恩愛，機械式應酬片段飆出高點閱， 而趙露思戳破自身謊言，辭去主播職位轉行直播帶貨時遭受非議， 反被豪門婆婆護航，也是觀眾相當喜歡的橋段之一。
趙露思認為「
許妍」這個角色個性既狠又堅持， 尤其堅持到會為了達到目的拋棄一些情感， 這部分和自己的個性不太相像，表示：「情感的東西是很難以割捨的， 如果是我自己遇到這種情況的話，應該早就坦白了。」
陳偉霆不想演霸總 喜劇元素打動他
陳偉霆的富二代霸總角色「沈皓明」，
因為一開始什麼都擁有，被網友利用名字諧音戲稱為「好命哥」， 連他本人都在直播中自稱「好命哥」，但談起霸總角色， 他起初其實非常抗拒，坦言：「一聽到『霸道總裁』這四個字， 感覺就沒有好事發生，很危險。」擔心容易被覺得油膩或是刻意， 結果後來看到劇本後，認知到這不是普通的腹黑霸總， 尤其後續還有喜劇元素，讓他覺得相當有趣。
尤其為了完成劇中的商務合作，和趙露思一起辦成芭比與肯尼、
電影《暮光之城》角色接近目標人物時，令他感覺像是「 史密斯夫婦」一樣有趣。戲劇播出後，趙露思也狂讚陳偉霆個性好， 像是少年般開朗，並說：「 這個戲應該會承包他這一輩子中所有的表情包， 他演的霸總更有可愛的那一面。」 兩人都直呼能跟對方搭檔非常幸運，陳偉霆甚至笑稱：「 如果這部劇可以拍一年多好，我覺得（許我耀眼）可以無限延伸， 可以變成80集的連續劇。」《許我耀眼》 播出後趙露思與陳偉霆的演技也備受肯定。
