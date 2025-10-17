我是廣告 請繼續往下閱讀

前檢察官吳傑人因性侵女證人遭判貪汙罪入獄，出監後轉任律師卻又遭法務部廢止律師資格，如今再被控假冒律師接案詐欺。台中地院昨（16）日開庭時，吳否認犯行，辯稱「若要詐騙，早就脫產、用人頭帳戶」，但一名女被害人當庭怒罵他「知法玩法」、「害了好多受害者」，場面一度失控。吳傑人（61歲）畢業於台大法律系，司法官訓練所第28期結業，曾任檢察官。2006年間，他偵辦妨害風化案件時，對一名援交女證人起色心，以「討論案情」為由約對方赴溫泉旅館共浴並發生性行為。事後遭依《貪污治罪條例》判刑7年確定，入監服刑。法務部於2021年11月18日廢止其律師證書。不過，台中地檢署查出，吳明知已喪失律師資格，卻在2021年至2024年間仍以「律師」身分活動，甚至對外宣稱有「律師團隊」，受理民、刑事案件委任。多名民眾誤信其為合法律師，支付數萬元委託訴訟服務，事後才發現遭騙。檢方調查發現，吳在全台至少非法承接9起案件，涉犯《律師法》及詐欺罪。2024年9月25日，檢方搜索吳住處並傳喚他及多名證人到案。復訊後，檢方認為吳涉案重大，且有串證、反覆實施之虞，聲請羈押禁見。台中地院原裁定20萬元交保，但經抗告後，中院改裁收押禁見。今年1月16日吳再以50萬元交保。全案偵結後，檢方依違反《律師法》及詐欺罪嫌起訴，並向法院求處重刑。庭訊中，吳否認犯罪，稱自己名下仍有3套房產，「若真想詐騙，早就脫產行騙」。他並辯稱「律師團隊」不必全為執業律師，自己僅指團隊包含行政與業務人員，並無欺騙之意。至於當事人稱呼他「律師」，他認為這是社會慣稱，並不構成違法。庭審過程中，一名女被害人情緒激動，怒斥吳「虧你當過檢察官、律師，還敢這樣騙人」，並質疑法官與檢方「是不是在幫他脫罪」。主審法官曹宜琳多次耐心解釋，強調「法院認定罪刑需依程序審理」，但女子仍數度打斷發言、提高音量。最終，法官諭知退庭，全案將擇期宣判。