2026台南市長選舉進入前哨戰，近日台南烏山頭水庫「藥水清洗光電板」爭議延燒，綠委陳亭妃在立院質詢相關議題後，據轉述，身兼黨主席的總統賴清德在中常會上當場點名陳亭妃，要求她說明，並強調身為執政團隊一員應積極澄清謠言，避免錯誤資訊擴散。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，賴清德在這時出手，代表情勢可能還有變化。黃暐瀚16日在政論節目《57爆新聞》中表示，賴清德這次親自「出手洗臉」陳亭妃，表面上是針對光電爭議，實際上恐是在對她公開喊話「民調領先、不提名就不行」的言論感到不滿。他認為，賴清德此舉有兩個原因：其一，內心不快，質疑陳亭妃為何未與執政團隊立場一致，不是說「妃常信賴」嗎？其二，或許是黨內情勢出現變化，賴清德不得不親自介入。黃暐瀚提到，根據民進黨內未公開的「內參民調」指出，林俊憲與陳亭妃的支持度差距，已從先前的20個百分點，急速縮小至僅剩5個百分點。此消息除了從林俊憲口中說出，也獲綠委賴惠員呼應，她稱不管媒體公布的數據如何，內參民調才是關鍵。黃暐瀚進一步分析，台南6位綠委中，僅陳亭妃孤身奮戰，其他如林俊憲、郭國文、林宜瑾與賴惠員則綁在一起。民進黨規畫明年1月才進行初選民調，意味選情仍有變數，隨著選戰倒數百日，原被視為穩定領先的陳亭妃，恐面臨被追趕上來的壓力，台南選情恐再起波瀾。