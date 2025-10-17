我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院院會今（17日）三讀通過攸關普發現金的韌性特別預算案，歲出共編列5500億元，其中包含普發現金2360億元。預算三讀後經總統公布即生效，財政部就能依法編列預算。財政部長莊翠雲說，預計11月上旬起按次序發放，第一批將是直接入帳者。韓國瑜15日主持朝野協商，保留8案於今天院會處理，包含凍結撥補勞保與健保基金20億元、減列支持勞工安定就業媒宣費2,000萬元、減列強化國土防衛能量2億元等，其中兩案進入表決：包括民眾黨團提案刪減「勞工安定就業」媒宣費2,000萬元，國民黨團提案凍結挹注健保1億元，兩案都表決通過。莊翠雲16日在立院答詢時說，由於發放方式有很多種，財政部會先核對需要直接入帳的名冊，另也需完成偏鄉登記，並讓民眾可以上網登錄，預計於總統公布預算案當天舉行記者會，說明相關時程，以此推估，11月上旬便可以按次序發放。莊翠雲強調，發放現金一定要兼顧安全、造冊不能重複或遺漏等原則，推估造冊整理完畢約需要5個工作天，直接入帳者將會是第一批發放。