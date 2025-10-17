我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華民國法官協會針對參加年會遭到亞塞拜然拒絕入境一事發出聲明。（圖／翻攝自中華民國法官協會官網）

國際法官協會（IAJ）年會今年於亞塞拜然舉行，中華民國法官協會原定由高院法官林伊倫等6名代表前往出席，怎料，卻傳出因中國緣故遭到阻饒，不僅沒有拿到簽證及入境許可，林伊倫更在11日從杜拜轉機至亞塞拜然接洽時遭到拒絕入境並遣返，引起我國法官協會不滿，今（17日）發出聲明。針對這起爭議事件，中華民國法官協會今（17日）發出聲明，表示原定派遣6名正式代表出席10月於亞塞拜然巴庫舉行之國際法官協會（IAJ）年會，且主辦單位先前明確承諾將協助辦理簽證及入境事宜，「落實IAJ一貫倡導之『包容與平等參與』原則，我方代表最終仍未獲和阿簽證或入境許可，也未收到任何正式拒絕通知或理由説明。」導致被迫取消行程。不僅如此，團長林伊倫法官更在11日抵達亞塞拜然時遭到拒絕入境，「此一事件不僅違背會員國應享有的充分參與權利，亦嚴重損及IAJ所秉持的司法獨立、平等交流與司法合作精神。」感到相當遺憾與關切，呼籲IAJ應建立一套明確、公正且透明的處理機制，避免類似事件再度發生，也應在事件發生時能有即時且透明的處理程序，確保會員國能平等參與國際會務。