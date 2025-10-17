我是廣告 請繼續往下閱讀

▲游否希（如圖）去年爆出爭議後神隱，近日蹦闆被發現去酒店玩，可以看出他與紅極一時的形象不同，如今看起來十分憔悴。（圖／翻攝自＠1988.bomb、游否希）

網紅蹦闆（呂育銓）去年踢爆游否希涉嫌在「一番賞」活動中詐欺，事後游否希就神隱近一年。昨（16）日晚間蹦闆在Threads上發文，表示意外在酒店抓到游否希，並嘲諷對方：「沒錢還受害人，卻有錢跑酒店」，更開酸：「你跑到我的酒店」，貼文一出瞬間引爆熱議，網友笑瘋表示：「怎麼自己送上門」。蹦闆昨日晚間在Threads上發文：「游否希很壞欸，不還錢給受害者，還有心情餘力去酒店？拍影片？最笨的是你跑到我店裡了啦」，讓蹦闆哭笑不得，在文末附上監視器截圖，可以看到游否希戴著眼鏡頭髮凌亂，與昔日紅極一時的形象大不相同，如今看起來十分憔悴。去年游否希經營的夾娃娃店，推出「iPhone 15一番賞」活動，共有360張籤，每抽要價200元起，吸引大批粉絲參與。不料有多名消費者向蹦闆投訴，懷疑活動存在「藏籤」情形，蹦闆親自前往實測，結果包下全部的籤後，竟未開出任何中獎籤，質疑游否希有詐欺嫌疑，粉絲也集體提告，游否希則反控蹦闆恐嚇取財、鬧事，警方受理該案後，游否希僅低調回應：「一切交由司法處理」，隨即人間蒸發近一年。蹦闆的貼文曝光後，網友反應熱烈，紛紛湧入留言區：「哈哈哈跑到蹦闆酒店，這運氣也太背了吧」，也有人氣得直呼：「錢吐出來喔，跑什麼酒店玩」，粉絲力挺蹦闆出面處理：「蹦闆抓到人了，繼續追到底」，還有人大酸：「游否希造型像逃犯，是在拍預告片嗎」，笑翻一票網友。