台灣彩券公司今（17）日推出「一路發」與「歡樂賓果」2款刮刮樂新品，總獎項超過357萬個，總獎金逾10.1億元，其中「一路發」獎金特別以「8」為倍數規劃，頭獎200萬元共有5個，而「歡樂賓果」只要連線成功就得獎金，「4角全中」還可獲得獎金1萬元，頭獎30萬元共有7個。台彩指出，今日推出的新款刮刮樂「一路發」，每張售價200元，票面上滿載金磚的發財車與一連串銀光閃耀的數字「8」，搭配鑲嵌閃亮鑽石的「8」與麻將牌「發」，疾駛過程隨風揚起鈔票，充滿好運連發好預兆，遊戲玩法與獎金規劃也巧妙運用與「發」諧音的「8」倍數作為規劃。不僅如此，此款刮刮樂更搭配「一刮即中」及「刮三中三」玩法簡單有趣，讓民眾有機會刮中800元、1600元、8000元、16000元及80000元等獎項，800元以上的獎項超過25萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率30.25%。同日上市的還有「歡樂賓果」每張售價100元，為深受消費者喜愛的益智延長型連線玩法遊戲入門款，票面以可愛派對元素如禮物、氣球、蛋糕及彩帶等作為點綴，呈現即將連線達陣得獎金的歡樂氛圍，若「您的號碼」出現在「賓果號碼」中且任3個號碼連成一線（直線、橫線或對角線），即可依連線成功數，獲得其對應的獎金，「4角全中」也可獲得獎金1萬元，充滿刮獎趣味，500元以上的獎項超過24萬個，頭獎30萬元共有7個，總中獎率33%。