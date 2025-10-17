（12:26更新 新增好市多回應）美式賣場好市多（Costco）商品種類多元、價格優惠，提供試吃與試用，因此很受台灣人喜愛。不過，因為都是家庭號大包裝，結帳時得把購物車裡的商品一一搬上結帳櫃台輸送帶，費時又費力。如今有會員發現，好市多無預警提供結帳新服務，就是可以「直接隨車結帳」，大讚「超方便」、「太貼心」，不過，要是購買的商品數量太多，可能就無法享有此新服務。對此，好市多回應《NOWNEWS》表示，目前隨車結帳沒有明確幾樣商品以下， 基本上就是能夠輕易肉眼辨別的數量跟品項。
Threads網友分享實測 中和店率先啟用「隨車結帳」
一名網友在Threads發文寫道：「好市多現在可以直接隨車結帳，東西不用放到臺子上面，直接給會員卡、刷卡就好！給超級方便又解決塞車問題！」分享她在好市多中和店購物，體驗到最新結帳服務。不過，她也提醒說：「店員有說，（商品）不能太多才能這樣結帳。」
全台會員熱議 北屯、高雄大順店也出現同服務
貼文引發討論，許多會員紛紛回報真實體驗，並留言「中秋節去買肉也是第一次體驗到！手上那個可以嗶商品，超酷」、「高雄大順店也有！上次也有體驗過一次超酷的，東西也不用搬來搬去，真的好讚」、「今天去北屯好市多也有這個，我也是這樣結帳的」。
會員盼引進「自助結帳」與「10項以下櫃台」
此外，也有會員希望能引進「自助結帳」及開放「10項以下結帳櫃台」，「美國的還有自助結帳，還限制購物數量，我覺得超方便，有時候衝進去拿個水果買個尿布漱口水不用等那麼久」。
過往記者在好市多購物時，結帳總是大排長龍。而且結帳櫃台的商品輸送帶長度有限，要是前一位會員購買的品項很多時，往往得等到店員陸續結帳後移開，才有空間擺放要結帳的物品，也很容易因此拉長排隊結帳的時間。過往也只能將整袋衛生紙、整箱汽水飲料留置推車中，讓店員掃碼結帳，如今「直接隨車結帳」真的很方便又快速。
好市多稍早回應《NOWNEWS》表示，結帳新服務「隨車結帳」主要是預先刷商品，會員在刷會員卡後就會將預刷的品項直接列出，減少結帳時間。目前沒有明確幾樣商品以下， 基本上就是「能夠輕易肉眼辨別的數量跟品項」。至於會員敲碗的「自助結帳」，若有進一步的消息，會主動向媒體說明。
資料來源：Threads
