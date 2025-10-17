經衛福部審核通過的加熱菸在台灣已可合法販售，今（17）日上午10時超商正式開賣。《NOWNEWS》記者直擊現場發現，煙彈與主機售價與日本並未差太多，開賣不到10分鐘，多數門市加熱菸主機即售罄。為遵守《菸害防制法》，店員全程低調應對，對於品項與機型一律不多做說明。國民健康署提醒，「加熱菸」和傳統紙菸一樣會讓人上癮、損害肺部、甚至影響大腦發展，呼籲民眾了解所有菸品皆有害健康。
加熱菸今（17）日上午10點在全台超商合法開賣，《NOWNEWS》記者直擊門市發現，開賣僅10分鐘，加熱菸主機即全數售罄。店員透露，尚未開賣前就已有民眾到場，但因進貨量不多、部分品項尚未到店，一開賣便售罄，也讓不少人傻眼直呼：「合法還搞限量？」
為遵守《菸害防制法》，店員全程低調應對，當記者詢問有哪些品項與機型時，店員僅指向貨架請顧客自行挑選，並強調購買須出示滿20歲身分證件，避免觸法受罰。
台灣加熱菸售價接近日本 民眾認同合法販售管道
記者實際對比台灣加熱菸與日本售價，台灣菸彈價格統一，對比日本售價相差不多，較台灣水貨低價。實際訪問使用加熱菸的楊姓民眾，他認為超商定價合理，雖然水貨選擇較多，但風險相對高，「我會願意選擇超商，是目前唯一合法取得的管道。」
不少使用者指出，目前台灣販售的加熱菸雖然合法上路，但仍有改進空間，除了選擇較少外，販售的機型也非日本最新版，主要差異在充電與使用效率上。楊姓民眾也直言：「最新版本在日本價格是一樣的，為什麼台灣要賣舊版？」不過他也樂觀看待，「加熱菸合法販售剛起步，這些問題應該會隨著時間慢慢完善。」
超商販售加熱菸SOP超嚴謹！避免店員誤觸法規
超商官方表示，為了確保兒少保護周全，持續與主管機關密切合作，販售加熱菸時將落實5大具體做法。
包括採取雙重查驗機制，刷取條碼進行結帳前，收銀機畫面自動跳出提醒店員「須作顧客年齡確認」; 10月22日起將新增對外客顯螢幕跳出畫面提醒顧客，「須按鈕確認自身是否已滿20歲」，並請配合店員查驗需求出示身分證件。
櫃檯也張貼明顯「不販售任何菸品與加熱菸組合元件予未滿20歲者」敬告標語，且規範店員不得展示、不促銷；以及確保全台店員完成新版菸害防制法教育訓練課程。
並且要注意的是，為嚴格遵守地方自治法規，台北市內鄰近高中以下校園50公尺內列為禁售加熱菸之店鋪，共計61家店會以系統設定方式，確保該店無法訂購、也無法銷售禁售品項，並已於店外玻璃上配合市府張貼警語貼紙。
國民健康署提醒，除了傳統紙菸外，「電子煙」、「加熱菸」也和傳統紙菸一樣會讓人上癮、損害肺部、甚至影響大腦發展，呼籲民眾了解所有菸品皆有害健康，別讓健康輸在一時好奇。
台灣拒菸聯盟呼籲政府加速亡羊補牢「三大重點」，應落實菸害防制法，確實取締網路違法廣告販售，嚴禁任何販售場所展示出加熱菸載具，盡速依法公告禁止加味菸品，下架「加味加熱菸」及「所有加味菸品」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
