馬來西亞日前發生驚悚校園凶殺案！一名14歲男學生持刀殺害16歲學姊葉芯嫙，起初傳出身中50刀，但死者家屬召開記者會指出，葉芯嫙全身上下共有200處刀傷，事發當時葉已經進入廁所隔間，兇嫌是從隔間上方跳入行兇。
據馬來西亞《中國報》報導，事件發生在14日上午9時30分，雪州靈市白沙羅萬達鎮國中四校，一名疑有精神問題的14歲男中學生，持刀到校園，尾隨16歲學姐葉芯嫙進入女廁，刺死對方。學校老師在凶嫌同校哥哥協助下，奪走刀子、制服嫌犯，警方到場後以謀殺罪逮捕。
死者葉芯嫙的母親黃麗萍，16日在丈夫等家人，以及國會議員陪同下，召開記者會哭訴女兒的遇害過程。根據警方透露的消息，葉芯嫙身上共有逾200處刀傷，傷口遍布右側上半身至大腿部位，肺部也被刺中。
黃麗萍也痛心指出，事發當時，女兒已經進入女廁隔間並將門上鎖，凶嫌爬上門，從上放空隙跳入隔間行凶，殺害葉芯嫙再從上方逃出，等到老師撬開廁所門時，女兒已經失去生命跡象。
事發後網路一度傳出是男學生告白失敗等流言，黃麗萍也強調，嫌犯與女兒並非同齡、同級或同班，相信兩人此前並不相識，「女兒從未向家人提及遭遇任何騷擾事件」，家人也未曾聽女兒說，有人向女兒表白或拒絕他人表白的情況。
當地媒體也曾報導，14歲男凶嫌很喜歡死者葉芯嫙，手機相簿都是葉的照片，但警方說明，兇嫌是單方面暗戀，葉並不認識男學生；警方也提到，兇嫌可能是受到電子遊戲或特定社群媒體內容影響，且當時有戴手套，不排除預謀犯案。
葉芯嫙的同班同學亞當表示，事發當時正在考試，葉請示外出去上廁所，但約20分鐘仍未見蹤影，老師感到異常到外面查看，就看到凶嫌拿著刀在廣場上徘徊、神情異常。隨後凶嫌的哥哥與數名老師趕到現場，將凶嫌制伏。
亞當也說葉芯嫙性格溫和、樂於助人，深受師生喜愛，「我沒有見過嫌犯，相信芯嫙也不認識對方」，他也坦言，案發後自己情緒難以平復，已經連續兩天沒上學，學校有安排心裡輔導幫助同學走出陰霾。
