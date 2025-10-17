我是廣告 請繼續往下閱讀

由蔡淑臻、馬士媛、黃鐙輝主演的電影《左撇子女孩》入圍第62屆金馬獎9大獎項，其中現年25歲新秀馬士媛提名最佳新演員，談起當時接到導演鄒時擎邀約時，因為是社群IG訊息，還以為是詐騙，反覆確認後才相信是真的演出邀請，怎料這讓馬士媛陷入人生最迷惘時刻，開始焦慮、擔憂自己的處女秀表現。馬士媛是鄒時擎在IG上找到的演員，她一開始收到訊息還以為是詐騙，反覆確認後才相信是真的演出邀請，毫無表演經驗的她，坦言確定接演之後開始陷入迷惘，但是透過《左撇子女孩》的角色，漸漸重新找到目標與意義：「角色外表看似冷漠，其實內心充滿情感且負責任，為了渴望證明自己能夠獨立，總逞強地做著自己能力未及的事，跟我3年前某部分的我很像，拍完這幾年後，從她身上學到了『對待人要溫柔點』。」許多觀眾很驚訝這是馬士媛第一次演戲，她在片中飾演蔡淑臻的大女兒，為了分擔家中經濟到檳榔攤工作，也和片中的妹妹葉子綺（Nina)一起去咖啡廳、公園遊玩培養感情，甚至還會載著Nina四處晃晃，馬士媛認為這對她們建立默契非常有幫助，「透過真的去認識她、和她相處、理解她的感受和喜好，把她當個朋友看待，讓我們更靠近也更自在，也就能一起『玩出』這個作品，而不只是『製作』一個作品的感覺。」馬士媛也透露，第一次看劇本時，就被劇本的寫實打動，「看到最後一場戲時，我被感動到起了雞皮疙瘩」，雖然是第一次演戲，但她精準掌握角色的逞強、脆弱和破繭重生的爆發力，舉手投足的眼神與氣場，甚至連髮絲都有戲。某場戲，馬士媛在導演喊「卡」之後，立刻轉過頭來說：「導演，我想再試一個不一樣的哭法。」這令鄒時擎讚賞不已，「當時我的心裡非常篤定，我真的挖到一塊寶了！」果然慧眼識英雄。《左撇子女孩》為導演鄒時擎花費25年心力，集結奧斯卡名導西恩貝克（Sean Baker）共同編劇、製作人及剪接，金馬獎最佳攝影陳克勤等金獎陣容共同製作，今年不僅順利入圍坎城影展「影評人週」競賽單元，又獲得多倫多、釜山等國際影展肯定，明年也將代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片獎。電影預計10月31日於全台戲院上映，電影書自10月22日開始預購、10月29日正式發行，詳情見光年映畫官方FB及IG資訊。