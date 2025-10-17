我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達總部有意進駐台北式的北士科T17、T18區，但因新光人壽與北市府簽訂的地上權合約糾紛卡關，新壽16日上午還舉辦開工典禮，卻未事先告知北市府，遭質疑是挑釁。國民黨立委王鴻薇說，新壽動土典禮，沒邀北市府參加，也沒邀金管會參加，完全就是在挑釁。王鴻薇指出，輝達看中北士科T17、T18地上權案，卻因新光人壽與北市府合約糾紛卡關，新壽卻在此時大動作舉行動土典禮，令人質疑是否「貪婪到不顧形象，硬要與政府對幹」。根據副市長李四川說明，新壽早在去年2月、3月就已申報開工，但至今毫無進展，如今突然動土，根本是在作秀，讓外界更加質疑其動機。王鴻薇強調，新壽自111年取得地上權，依金管會規定應於5年內完工並產生收益，如今已拖延3年半才「假動工」，明顯違反原意。她質疑，輝達早已希望新壽與北市府合意解約，由市府取回土地再轉給輝達使用，但新壽不僅未積極回應，還辦動土典禮、未邀北市府及金管會代表，行為「完全是在挑釁」。