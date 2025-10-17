宏都拉斯下個月將舉行總統大選，自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）將「與台復交」做為政見，認為宏國難以從中國的貿易協定中受益，甚至還因此陷入多重困境。
綜合宏媒報導，宏都拉斯在2023年3月與台斷交，轉與中國建交，納斯拉亞近日接受西語媒體採訪時表示，台灣一直是宏都拉斯的重要合作夥伴，他本人傾向於與台灣恢復外交關係。
今年8月，納斯拉亞就曾說過，如果他能在要來的宏國總統大選獲勝，將會致力於恢復和台灣的外交關係。
納斯拉雅坦言，宏都拉斯這樣一個「小國」，與中國這樣的「巨人」相比，生產能力非常有限，甚至認為中國讓宏國陷入困境：「他們（中國）透過引進中國產品，取代許多國內生產商和企業家，而且這些產品便宜很多，導致宏都拉斯國內貧困和失業加劇。」
自從與台灣斷交後，宏都拉斯當地陸續都有媒體關注，來自中國的廉價商品和零售店，是如何大量湧入宏國市場，對當地傳統零售商造成嚴重衝擊，以及宏都拉斯的蝦類因失去主要出口市場而崩潰，出口總量下降逾60%等等。
納斯拉亞也表示，雖然他想盡量與各國保持貿易關係，但他的外交重點是重建與台灣的聯繫，即使這意味著將與中國關係緊張。
