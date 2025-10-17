我是廣告 請繼續往下閱讀

▲男扮女裝的楊姓男子拒絕告知身分，甚至拿出一張「老公」的證件給警方查證。（圖／翻攝畫面）

新北市一名楊姓男子昨（16日）清晨搭乘計程車返回位於淡金路三段的住處，但因付不出700元的車資遭到司機報警處理。警方獲報到場後，發現楊男穿著女裝，且拿出假證件給予員警查證，行徑相當可疑。警方將楊男帶回派出所後，楊男仍拒絕告知身分，經指紋比對才發現是一名在外潛逃長達6年的通緝犯。據了解，這名33歲的楊姓男子因公共危險及詐欺案遭到宜蘭地檢署通緝，其中，公共危險已遭判有期徒刑5月。而楊男平時為了躲避警方查緝，男扮女裝在雙北地區活動，靠著打零工維生。怎料，昨（16日）清晨楊男搭計程車準備返回位於淡水的住處，抵達淡金路三段某社區後，楊男因付不出700元車資告知司機要上樓拿錢。司機擔心楊男一去不回，便報警請警方協助處理。警方獲報到場後，發現楊男腳穿絲襪、語氣輕柔，甚至拿出一張自稱「老公」的證件給予警方查證，企圖蒙混過關。員警一看驚覺有異，持續對楊男盤問，而楊男過程中支支吾吾且神情慌張，一度還打電話給親友尋求金援，過程長達40分鐘。最終楊男仍無力支付車資，警方便將其帶返派出所，但楊男拒絕吐露身分。經指紋比對後，發現楊男因公共危險及詐欺案件遭到宜蘭地檢署通緝，潛逃在外長達6年之久，如今因付不出700元車資落網。對此，淡水警分局表示，楊嫌為了躲避警方追緝，不惜男扮女裝，偽裝身分長年潛逃，試圖混淆視線，但最終仍難逃眼尖員警識破。警方呼籲，民眾若接獲司法或檢警單位通知，應依時出庭或配合調查，以免因未到案而遭發布通緝，影響自身權益。