▲BLACKPINK限量聯名啤酒超吸晴。（圖／家樂福提供）

大勢女團 BLACKPINK《DEADLINE》演唱會將於10月18、19日二度登上高雄世運主場館。高雄市政府跨局處、主辦單位理想國以及民間業者協力響應「城市級應援」，而高雄各行業也紛紛推出主題響應活動。其中，家樂福今（17）日起買指定啤酒滿額送限量粉紅冷飲杯。此外，家樂福高雄鼎山店等7間家樂福還打造設BP看板，吸引不少人駐足在看板前拍照打卡。Asahi SUPER DRY邀請BLACKPINK成為新品牌大使，全員首度合體代言，推出限量聯名啤酒罐四入組。瓶身利用噴砂技術印上Rosé 、Lisa、Jennie、Jisoo的照片 ，一開賣就吸引眾多民眾搶購。家樂福今（17）日起還推出獨家送活動。凡在家樂福購買Asahi全系列（啤酒）商品（不含飲料），單筆滿399元贈送「Asahi SUPER DRY粉紅冷飲杯」，全台限量7,200杯，送完為止。另外，Asahi在全台家樂福選定7間店設置BLACKPINK大型看板，其中高雄就選在鼎山店，看板色調設計跟BLACKPINK團名一樣黑粉紅，搭配Asahi的經典銀色畫龍點睛，加上4位成員時尚又充滿氣勢的宣傳照，宛如本人親臨現場站台。