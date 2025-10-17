我是廣告 請繼續往下閱讀

▲男子午休醒來發現自己視力模糊頭暈，以為中暑，但因為眼球怪怪，到醫院就醫，被診斷為「缺血性腦中風」。（圖／員榮醫院提供）

中風不一定「手腳無力」 醫：表現多樣化

一名50多歲男子午休後，醒來發現自己視力模糊頭暈，以為中暑，但因為眼球怪怪，到醫院就醫，被診斷為「缺血性腦中風」。醫師提醒，臨床上眼球活動無力、單側眼皮下垂、看東西模糊或複視時，可能是腦中風警訊，千萬不要輕忽，避免錯過黃金治療時間。個案表示，日前感覺身體很累，以為是天氣太熱中暑，睡一覺就好，睡到晚上6點多才醒，醒來後發現看東西模糊不清。員榮醫療體系員榮醫院神經內科醫師陳彥秀說，檢查後發現患者右眼眼球偏向外側，無法往內側移動，左眼活動正常。醫師指出，個案四肢肌力完全正常，也沒有嘴歪的情況，說話也清楚，但出現頭暈情況。陳彥秀提到，因為眼睛無法對焦，會造成視力模糊、步態不穩，才會頭暈；隨即安排MRI（磁振造影）影像檢查，發現患者腦幹有一個小病灶，證實是缺血性腦中風。後續治療則包含服用抗血小板或抗凝血藥物來預防再次中風，後續配合復健改善。陳彥秀表示，許多人以為中風一定會出現手腳無力、嘴角歪斜等症狀，但中風的表現多樣化，需要緊急就醫，由專業醫生來評估，才能接受最及時的治療。除了中風外，陳彥秀提到，以個案的情況而言，可能還需要考慮其他原因，如糖尿病相關的血管病變，神經免疫性疾病例如重症肌無力，多發性硬化症，泛視神經脊髓炎等。陳彥秀說，判斷中風的法則主要為「FAST」，用於快速辨識臉部、手臂、說話的症狀，F為請對方微笑，觀察嘴角是否歪斜或臉部兩側不對稱。A為手臂無力下垂；請對方雙手平舉，觀察是否有一隻手無力下垂。另外，S為說話不清或困難。請對方說一句簡單的話，觀察是否口齒不清、含糊不清或無法表達。T則是指搶時間。如果上述情況請下時間並撥打119送醫。此外，陳彥秀提醒，如突然的頭暈、走路不穩或單眼視力模糊、突發劇烈頭痛等，也可能是中風的徵兆，應盡速就醫。