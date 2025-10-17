我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選競爭逐漸白熱化，綠委陳亭妃因質詢烏山頭水庫光電板議題，傳出在中常會被黨主席賴清德當場提醒「不要把自己打造成受害者」，此舉不僅引發黨內震撼，也掀起政壇熱議。對此，資深媒體人吳子嘉評論，同樣是賴清德，對陳亭妃強硬壓落底，卻在面對立院黨團總召柯建銘時顯得退讓，他形容柯「吃定賴清德」，堪稱完勝。吳子嘉16日在政論節目《董事長開講》中指出，陳亭妃遭賴清德「修理」後並未強硬回擊，而是淡化事件，稱外界誤解、媒體錯誤詮釋，整體態度顯得相當保守，他直言「陳亭妃不敢吭聲、不敢跟賴清德拚，顯然被吃死死。吳子嘉進一步舉例提到，賴清德曾指示黨秘書長徐國勇蒐集黨內連署書，意圖制衡柯建銘，民進黨內從沒有出現這種事情，但最終「槍上膛卻不敢開」，他形容所收的連署書如「衛生紙一樣」，柯建銘則選擇以「無聲勝有聲」方式化解風波，繼續穩坐總召之位。吳子嘉分析，從台南初選與立院黨團事件對比一看，賴清德吃定陳亭妃，但被柯建銘吃定，這就是民進黨內最真實的權力現況。他甚至預測，老柯明年2月還會繼續當總召，因為他吃定賴清德，柯建銘完勝，全台灣都看得到。