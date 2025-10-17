高雄市議會16日進行警消衛環部門業務質詢，民進黨議員黃文志詢問消防局長王志平，不過此時王志平卻剛好接到市長陳其邁電話，讓全場尷尬枯等，會議主席、國民黨議員許采蓁怒罵，搞什麼鬼！

黃文志質問消防局長王志平，如何在高工時常態化下補足人力，以及沒在一定時效內沒休完是否會歸零？並請王志平回答。不過王志平卻坐在位置上講電話，畫面也被捕捉，黃文志苦笑，呆站等王志平回答。許采蓁見狀先喊，「局長」，提醒王志平回答，黃文志還幫忙緩頰，「局長在講電話」，並先拿水喝。

但王志平仍無意掛電話，經過約20秒後，許采蓁不滿怒斥，「局長，我們現在正在開會，搞什麼鬼。」王志平說：「市長請示事項，不好意思。」許采蓁仍罵，「在會議期間，他不知道嗎？」後續才恢復質詢。之後許采蓁也再提醒：「你現在坐在台上這樣是不尊重市議會，難道不能跟市長講說正在被質詢嗎？議員問問題還接電話，這正確嗎？請不要再有下次。」

