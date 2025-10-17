我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨智庫副執行長凌濤今日受訪時，暗指台中市長盧秀燕原本一直放話要選黨主席，到6月、7月又說不選了，導致黨主席選舉出現亂局，年輕世代眼淚都會流下來。盧秀燕上午忙著跑行程，和她同場出席的藍營市議員感嘆「凌濤是嫌選得不夠難看嗎？」盧秀燕從沒公開說過要選黨主席，且從朱立倫公開喊著要交棒給盧秀燕，就已經錯得離譜了。凌濤今（17）日接受廣播節目「千秋萬事」訪問時說「今年初的時候，哪一個地方一直放話說要選舉，要選國民黨主席？到6月、7月又說不選了啦！你們自己去搞啦！這樣對嗎？這是領袖嗎？這是2028要重返執政的氣魄嗎？」雖然他強調自己沒點名誰，卻明顯把矛頭指向台中市長盧秀燕。凌濤說，原本期待國民黨強勢領導，有一位可以直接提名2026、2028重返執政的黨主席，「我從來沒有看過一個黨主席選舉候選人必須先跟大家說沒有要選2026、2028，所以要來當黨主席，哪有這樣的？（黨主席）當得好，為什麼不能選？」他問「為何現在黨主席（選舉）出現亂局，誰要負責？」他說，這個亂局未來勢必要由選2028的大咖們出來主持一下大局，否則年輕世代晚上想一想，眼淚都會流下來。盧秀燕今天行程滿滿，上午主持台中國際會展中心開展啟用記者會時，並未針對時事問題受訪即匆匆離去，多位在場藍營議員得知凌濤說法感到氣憤，批評他是在搏聲量。一名年輕議員批評，國民黨選得這麼難看，已經讓民進黨看笑話了，選前一天突然拿盧秀燕當箭靶，是嫌不夠亂嗎？健康的黨應該向前看，自從朱立倫宣布不連任後，有人還在檢討朱立倫的藍白合為什麼失敗嗎？另一名資深議員也奉勸凌濤，不要有太多舊思維，從朱立倫公開喊著要交棒、懇請盧秀燕接任黨主席，就已經錯了。主席選舉是民主機制，黨員有絕對的自主性，難道議員喊著要交棒給第二代，選民就必須無條件買單嗎？凡事要講求事實，不要自己腦補，凌濤可以檢視盧秀燕近來所有發言，盧秀燕從沒公開說過要選黨主席，盧團隊更沒有放話。