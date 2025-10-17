全民普發一萬元現金今（17）終於在立法院三讀通過了，根據財政部規劃，預計11月上旬起依次序發放，領取管道包含「直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放」等5種方式，其中直接入帳者將是第一批、估有425萬人，預計最快在11月上旬被錢砸醒。誰可以領取？新生兒也能領嗎？5種領取管道方式與詐騙提醒一文看懂。
立法院今（17）三讀通過韌性特別預算案，經費上限為5700億元，其中歲出共編列5500億元，其中包含普發現金2360億元，另200億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。
普發一萬元誰能領？
由於全民普發一萬元政策沒有排富，原則上是全民都能領到。財政部表示，「比照 112 年普發現金 6,000 元辦理」，以下5類人都能領到一萬元。
1.國內現有戶籍國民。
2.取得居留許可的無戶籍國民。
3.取得永久居留許可的外國人。
4.大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可。
5.政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬。
Q：新生兒能領普發一萬元嗎？
A：行政院長卓榮泰先前曾表示，如果特別預算經立法院三讀後並在10月上旬公布生效，最快10月下旬就能開始普發一萬，領取時間開放到明（2026）年4月；截止期限前一個月的新生兒，則可在2026年5月上旬前領取普發一萬。
普發一萬5種領取方式一次看
財政部根據2023年普發6000元經驗，規劃有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」以下5管道。其中以「登記入帳」最是方便又快速，為避免登記塞車，還採身分證尾數分流。
1.直接入帳：領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，直接匯入帳戶。對象為已領取勞保年金、國民年金、老農津貼等特定政府補助族群，預計約有425萬人受惠。預計最快在11月上旬就能入帳，是第一波拿到普發一萬元的管道。
2.登記入帳：占最大宗、預估有935萬人，是第二批發放對象。目前網站已經設置，正在進行測試，總統公布後會準備啟用，將會按照身分證字號末碼進行分流，避免網路塞車。2023年普發6,000元時，曾採身分證或居留證號尾數分流。
3. ATM領現：預計台灣銀、土地銀等8大公股銀行與民營、郵局等金融機構實體ATM都可領取。領錢方式很簡單，在貼有「普發現金識別貼紙」的ATM插入提款卡，選擇「全民共享發現金」，接著輸入提款卡密碼及身分證號或居留證號、健保卡號，交易完成後就可拿到普發的現金，也可替未滿13歲小孩代領。
4.郵局領現：本人持健保卡領取，沒有健保卡請帶身分證，或是居留證等身分證明。如果要幫別人代領的話，請拿對方的健保卡以及你（受託人）的身分證件正本，經櫃台資格確認、核對金額無誤，就可以拿到普發的現金。
5.造冊發放：部分偏鄉是由當地派出所或者分駐所造冊發放，領取時需攜帶本人或者委託人的健保卡或身分證。
普發一萬怎麼用最聰明？
《NOWNEWS今日新聞》日前採訪豐銀投顧分析師龔鴻彬，他建議這筆錢可以投資台積電成分股較重的0050（元大台灣50）和006208（富邦台灣50）兩檔ETF，搭上台股上漲順風車。
龔鴻彬指出，他認為，台股接下來在2026前都會維持強勢多頭，現階段台積電明年獲利預估到79元，而且將持續成長，「有機會20~30%成長」，建議買隨著行情增長的投資標的比較聰明、有利。
0050（元大台灣50）成份股
📍8月基金淨值前五大個股
1.台積電（2330）58.65%
2.鴻海（2317）5.14%
3.聯發科（2454）4.17%
4.台達電（2308）2.85%
5.廣達（2382）1.44%
📍Q2基金前五大產業
1.上市半導體業66.61%
2.上市金融保險業11.26%
3.上市電腦及周邊設備業5.73%
4.上市其他電子業4.42%
5.上市電子零組件業2.79%
006208（富邦台灣50）成份股
📍8月基金淨值前五大個股
1.台積電（2330）58.8%
2.鴻海（2317）5.15%
3.聯發科（2454）4.18%
4.台達電（2308）2.85%
5.廣達（2382）1.44%
📍Q2基金前五大產業
1.上市半導體業66.69%
2.上市金融保險業11.25%
3.上市電腦及周邊設備業5.69%
4.上市其他電子業4.42%
5.上市電子零組件業2.77%
普發一萬詐騙也來了！警列「1特點」就是詐騙
全民普發一萬元最新進度，是立法院今（17）三讀通過普發一萬元的法源依據，即「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中有2360億預算將用在普發現金。
然而，早在此之前，詐騙集團早已盯上「普發一萬元」議題。新北市政府警察局日前就示警了，指出只要出現「全民普發一萬元申請連結如下」的簡訊，就是詐騙，千萬不要點擊陌生連結，一旦點擊，可能會洩漏個資以及信用卡資料，甚至被盜刷，要提高警覺。要認明.gov網址才是官方網站。
資料來源： 財政部
