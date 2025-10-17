我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院審查115年度中央政府總預算，國民黨立委羅智強質詢時揭發，監察院8月20日當天下午3點37分到42分5分鐘，開了7場聯席會，5分鐘開7場會議的單位，竟有臉編百萬元的誤餐費！全刪！他預告將嚴審，該刪就刪。羅智強在質詢中也提到，他問監察院代理秘書長王增華，監察院社會福利及衛生環境等委員會，什麼時間開會、什麼時間散會？王增華回答「時間是非常長的！」羅智強強調「我就要妳這句話！」羅智強指出，有3點42分開的會，3點42分散會，好厲害！5分鐘開了7場聯席會，好有效率！其中還有2場聯席會，3點38分開會、3點38分散會，「妳跟我講開什麼會？過場而已！」包括性騷擾、台南學甲爐渣案、外籍漁工人權、家暴、長照健康、食安環境保護。