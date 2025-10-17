第60屆金鐘獎於今(17)日、明(18)日接連兩天在台北流行音樂中心舉行，今先頒發「節目類」獎項，停工近8個月的小S再次回歸舞台，今天將和蔡康永合體現身頒獎典禮。明日會頒發「戲劇類」獎項。兩天皆於17：00 星光大道、19：00 頒獎典禮。無法到現場，中華電信MOD、Hami Video一連兩天轉播頒獎典禮盛況，並提供免費觀看，也可以鎖定YouTube直播或是電視收看。《NOWNEWS》整理金鐘獎官方YouTube頻道多角度觀看連結，電視和MOD收看頻道全部一次收。

🟡官方網路頻道：金鐘60官網金鐘官方YouTube金鐘官方FB金鐘IG

📍10/17 (五)2025第60屆電視金鐘獎－節目類　

17:00星光大道現場LIVE直播

17:00星光大道多場景：主持人區

17:00星光大道多場景：媒體訪問區

17:00星光大道多場景：明星打招呼

19:00頒獎典禮現場LIVE直播

19:00頒獎典禮多場景：媒體訪問區

19:00頒獎典禮多場景：手語

19:00頒獎典禮多場景：舞台正視角全景
 

📍10/18 (六)2025第60屆電視金鐘獎－戲劇類

17:00星光大道現場：LIVE直播

17:00星光大道多場景：主持人區

17:00星光大道多場景：媒體訪問區

17:00星光大道多場景：明星打招呼

17:00星光大道多場景：星光派對區

19:00頒獎典禮現場LIVE直播

19:00頒獎典禮多視角：媒體訪問區

19:00頒獎典禮多視角：舞台正視角全景

19:00頒獎典禮多視角：手語

🟡國內電視直播：三立都會台、公共電視台

🟡海外直播：三立國際台、新加坡StarHub、馬來西亞Unifi TV

🟡廣播調頻：好事989電台

🟡數位直播：三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、LINE TODAY、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)

🟡影音平台直播：三立MOD戲劇台、中華電信Hami VideoLINE TV

▲金鐘60主持人名單今（25）日出爐，外界盛傳小S回歸並未成真，典禮將由Lulu黃路梓茵首次挑戰節目類主持，曾寶儀再度主持戲劇類，兩人強調「共好」精神，象徵世代交會，互動默契成為最大亮點。（圖／三立提供）
▲金鐘60主持人將由Lulu黃路梓茵首次挑戰節目類主持，曾寶儀再度主持戲劇類。（圖／三立提供）

