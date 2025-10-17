我是廣告 請繼續往下閱讀

針對《財政劃分收支法》修法後公式計算錯誤等問題，民進黨立委邱議瑩今（17）日與7名高雄立委召開記者會表示，針對藍委柯志恩版本的缺失，已提修正案並送進議事處，透過四大方向補正漏洞，比柯志恩版為高雄多爭取150億，應還給高雄應有的公平正義，呼籲關心高雄的縣市立委，能一起來響應、支持修法。邱議瑩上午與高雄隊立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、李柏毅、邱志偉、李昆澤、黃捷等人召開記者會。邱議瑩說明，她提出的版本是為高雄爭取最大利益，也比柯志恩版本更公平，透過四大方向：「分配計算更公平、鼓勵縣市永續發展、補正藍營版算式錯誤、六都平衡城鄉共榮」，試算後比柯志恩版本為高雄多爭取150億財源，將台北過多的資源分出，讓新北、桃園、台中、台南以及多數縣市都能比柯志恩版本獲得更多財源，邱議瑩說，會與中央及專家學者合作，將指標更精準，真正落實區域發展與公平正義；她也反問柯志恩，既然想選高雄市長，「這份由我提出、高雄立委共同支持的新財劃法，能夠爭取高雄最大利益，你是否願意支持？」她強調，期待柯志恩能說服國民黨一起支持邱議瑩版本，不然將愧對高雄市民。許智傑表示，他過去是數學老師，今天就幫藍白上堂數學課，證明財劃法惡修對高雄更差，等於藍白惡修財劃法後，奪走了高雄人174億預算；林岱樺主張「修法要公平，分帳要合理」，並支持邱議瑩和民進黨高雄隊提出的修法版本，將土地面積入法、老年人口入法、碳負擔補償入法。李昆澤說，舉交通建設為例，高雄少了103億相關軌道建設經費，將對高雄造成發展危機，希望修法要回歸理性專業、回歸公平；黃捷表示，民進黨從去年底就大聲疾呼財劃法的問題，但藍白後知後覺，病灶浮現後才發現，所以一定要重修財劃法，才能亡羊補牢。賴瑞隆表示，國民黨通過的是「重北輕南」、「重藍輕綠」版本，讓台北有首都有+3%，增加了452億，是六都最多，但高雄卻損失174億，希望重修財劃法，還給中南部合理交代。李柏毅指出，國民黨版本的財劃法為什麼出那麼多問題，就是不斷用臨時提案，粗糙暴力的通過財畫法，把中央3000多億下到地方，把中央可以均衡台灣分配的經費剝奪了。