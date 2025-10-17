我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳近日表示，由於受到美國出口限制影響，輝達無法向中國企業銷售先進製程的產品，也讓輝達在中國先進晶片的市佔率已經從95%降至0%，他強調，傷害中國的事情往往也會傷害美國，且情況甚至可能更糟。黃仁勳10月6日參加城堡證券（Citadel Securities）舉辦的座談。從2022年起，輝達被禁止出口其用於人工智慧（AI）應用的先進晶片，包括A100、H100和H200。雖然華府最終批准銷售特供版H20晶片，但中國網信辦以安全疑慮為由展開調查，建議中國企業避免採用。黃仁勳指出，輝達已完全停止對中國的銷售，他強調，輝達必須將其產品賣給中國，否則市場將落入華為等中國競爭對手手中。他說，將輝達排除在中國市場對中國不利，對美國則「更糟」，「損害中國的東西往往也會損害美國，甚至更糟。」對於任何軟體行業來說，開發人員都至關重要，中國擁有全球約50%的AI研究人員。」黃仁勳直言，讓這些研究人員無法基於美國技術發展AI，是一個錯誤。問題在於，如何在保持領先與優勢的同時，讓全球仍能基於美國技術架構持續發展？他表示，這就是平衡，而要達到平衡，就必須講究細微差別，這通常不是全有或全無的策略。一個隨時間演變而調整的細膩策略，既能讓美國保持領先，同時持續吸引全球研究人員，這可能是正確的平衡方式，「也是我目前所主張的做法。」