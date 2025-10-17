我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）近日在接受電台訪問時，首次表示對2025-26賽季的球隊陣容感到非常滿意，結束了過去幾年不停調整陣容的狀態。他坦言：「我喜歡這支陣容。坦白說，在我執教的12年裡，我一直很幸運擁有不錯的陣容，雖然不總是完美契合，但這幾年來的調整比較棘手，而今年，我覺得陣容真的很搭，這拼圖拼得非常合適。」柯爾的信心來自於球隊陣容的具體改變。他透露，今年勇士隊將展現「些微不同」的打法，從一號位到五號位的空間感大幅提升，這主要歸功於新加盟的球員們，他們能拉開空間，為當家球星柯瑞（Stephen Curry）創造更多突破的機會。更好的空間感也讓陣容更加流暢，讓角色球員能明確分工，減少過去陣容的笨重感。不過，柯爾也坦承陣容並非完美無缺。訓練營期間，年輕後衛穆迪（Moses Moody）的小腿受傷，讓教練團不得不調整出場時間並嘗試不同的輪替組合。柯爾表示，球隊必須接受一定的取捨，因此陣容的深度可能在初期略有波動，但他相信先發五人及主要輪替陣容能展現他心目中理想的球隊風格。柯爾用「拼圖」比喻球隊陣容，反映出球隊在今年夏天有效針對不同需求作出補強。年輕球員波迪耶姆斯基（Brandin Podziemski）、庫明加（Jonathan Kuminga）與經驗豐富的老將並肩作戰，今年剛透過選秀加盟的新秀理查德（Will Richard）在季前賽中表現出色，給球隊帶來新活力。柯爾也稱讚理查德沉著冷靜，並表示「只要需要，我會毫不猶豫讓他上場。」柯爾長期以來致力於打造一支能圍繞柯瑞和格林（Draymond Green）奪冠的球隊。當陣容磨合順利時，擋拆戰術、空間配置和防守分工將變得更加自然，減少失誤並提升季後賽的競爭力。總結來說，柯爾的樂觀來自於陣容與核心球星的高度契合，角色分工明確，且板凳上具備足夠潛力以應對賽季中的挑戰。