美中貿易戰升溫降溫又升溫，美國總統川普（Donald Trump）的一舉一動，引發華爾街關注「TACO交易」（Trump Always Chickens Out，意指「川普總是臨陣退縮」）投資策略。有策略師在研究中透露，靠TACO交易做空、買回標普500期貨，投報率高達12%，相比被動持股僅有持平。
據《彭博》報導，中國上週宣布稀土出口管制措施，川普第一時間宣布對中課徵100%關稅，導致美股、亞洲股市大跌，不過在短短48小時內，川普就改口「美國想幫助中國，而不是傷害中國」，隔天美股再次飆升。
分析師將「川普威脅高關稅，股市下跌；川普讓步，股市回升」的模式稱為「TACO交易」（Trump Always Chickens Out，意指「川普總是臨陣退縮」）。
《金融時報》專欄作家阿姆斯壯（Robert Armstrong）４月提出「TACO」後，TACO交易策略就在交易圈流行。有媒體也曾問過川普對「TACO」的想法，他強調自己是開出荒謬的高數字再往下降，「這叫談判」。
野村控股（Nomura Holdings）策略師麥艾利格特（Charlie McElligott）在今年6月針對TACO的一項量化研究中分析，若每一次川普將貿易戰升溫時，就做空標普500期貨，並在5天後買回，自2月以來，投報率高達12%。相比之下，若只是被動持有，在經歷一連串股市波動後，收益幾乎持平。
報導指出，川普的關稅措施可能會增加進口成本，從而引發通膨，並減緩經濟成長，同時也推高價格，損害消費者信心，降低購買力。而川普威脅徵收關稅時，投資人往往會拋售股票，但川普取消、延後關稅時，貿易戰降溫投資人又會買入。
今年4月川普宣布全面徵收對等關稅，引發華爾街恐慌，但宣布暫緩90天時，股市應聲上漲，當時就有人靠TACO交易從中獲益；而在5月底左右，川普也一度宣布對歐洲徵收50%關稅又鬆口，以及指責習近平破壞貿易休戰協議，隨後又暗示要與習通話，也都讓TACO交易大賺一筆。
