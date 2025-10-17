我是廣告 請繼續往下閱讀

▲登記在台的9間公司皆位於台北大安區的豪宅「和平大苑」，而該處也是周杰倫2015年所購入的豪宅。（圖／翻攝自Google Maps）

總部位於柬埔寨的大型犯罪組織「太子集團控股」（Prince Holding Group）涉及電匯詐騙、洗錢及「殺豬盤」詐騙等，其創辦人陳志14日遭到美國司法部及財政部以詐欺等罪名聯合起訴，更向組織中146個目標實施制裁，其中3名為台灣人。不僅如此，更爆出其在台登記的辦公室據點，皆位於台北市大安區的「和平大苑」豪宅，而該處也是天王周杰倫2015年時所買下的豪宅地點，引發討論。「太子集團控股」的37歲創辦人陳志出生於中國福建，在柬埔寨設立詐騙據點進行加密貨幣等詐騙，還經常以毆打等施暴等行為威脅不服的「豬仔」。而陳志曾來過台灣居住10次，在遭到美國制裁的146個旗下組織中，光是登記在台的就有9間公司，同為一名新加坡籍林姓商人所有，其登記地點位於台北市大安區的「和平大苑」，而該處也是天王周杰倫2015年時豪砸6.6億所買下的樓中樓豪宅。據《鏡報》報導，有知情人士透露，陳志聲稱自己是「新加坡商人」，時常穿著名牌出沒，出入相當低調。更有住戶透露，陳志對於超跑相當熱衷，光是停在「和平大苑」地下室下的超跑，包括藍寶堅尼、法拉利、瑪莎拉蒂等就超過一半的空間，且每一輛動輒上千萬台幣，早就受到不少人注意。如今，該處涉及國際詐騙、洗錢集團在台據點，房價勢必也將受到影響。