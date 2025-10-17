我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院院會今（17日）三讀通過攸關普發現金的韌性特別預算案，歲出共編列5500億元，其中包含普發現金2360億元。預算三讀後經總統公布即生效，財政部就能依法編列預算。特別的是，今天藍綠立委都在三讀後，在議場內舉牌歡呼。國民黨立院黨團書記長羅智強酸，現在怎麼不喊大罷免大成功了？國民黨主張普發1萬元，民進黨一度認為違憲，不過在大罷免後又同意發放。綠委今也高舉標語說，「一個月內發現金，全民受惠真暖心。」羅智強說，普發一萬，民進黨一路反對，現在變成「全民受惠真暖心」？怎麼不喊「大罷免，大成功」？這該叫「懸崖勒馬」？還是稱「改邪歸正」？國民黨立委柯志恩也說，罷免大失敗，普發現金才免於被民進黨強行沒收。即便如此，政院高層仍心不甘、情不願，一下子語帶模糊、一下說要增加「不領取」的選項，致使輿論批判並被自家人罵翻才收手。政院決策搖擺，自相矛盾，讓全民看盡笑話，也看清執政團隊的無能與失序。從當初極力批判，到如今宣稱這是人民的「小確性」，無論是迷途知返，或是政策轉彎，突顯的是：任何政黨在民意面前，唯有謙卑低頭！