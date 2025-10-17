我是廣告 請繼續往下閱讀

韌性特別預算立法院今（17）日三讀通過，其中衛福部刪減1600萬的媒宣費。衛福部長石崇良回應，會將每一分錢用在正確的地方，讓長者得到更好的照顧。石崇良受訪時表示，此次特別預算中主要有3個業務，包括健保基金的補充、另外則是弱勢生活補助的增加還有針對獨居老人的服務。石崇良指出，目前預估有70萬的獨居老人，預計透過特別預算在2年內完成訪視，包括送餐服務、緊急救援裝置等，也因為是獨居長者，因此較不容易接觸，就需要有更多的在地通路，讓更多長者知道資源在哪、如何協助。石崇良說明，因此衛福部才會編列這部分的媒宣費，而民眾黨部分也是認為在預算有限的狀況下，編列3200萬媒宣費過高，與立委黃國昌、陳昭姿說明其特殊性，且與公務預算編列的媒宣費並無重疊的情況下，獲得委員同意，改為1600萬。石崇良說，在有限的預算下，會努力把每一分錢運用在正確的地方，獨居長者可透過特別預算得到更好的照顧。作法上也會連結更多在地資源。