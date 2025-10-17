我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議員何文海今（17）日議會業務質詢指出，台中各大商圈及公有市場的電子支付與線上購物普及率仍偏低，呼籲市府不要只花錢辦購物節抽獎，而應積極輔導商圈與市場建置電子支付環境，以吸引更多觀光客與消費者。何文海質詢中詢問，經發局、數位局、財政局及主計處等單位，今年是否有出國考察？分別前往哪些國家？出國時是否使用電子支付？他強調，世界各國為吸引觀光客都在推動電子支付，但根據審計部台中審計處報告，台中各商圈推動電子支付及線上購物仍不普及。他建議，市府應主動輔導甚至補助商圈建置電子商務環境，而非僅依靠購物節抽獎活動。目前台中市共有34個公有市場，總計4,042個攤位，其中已有1,169個攤位提供電子支付。何文海建議，市府應加碼編列預算，讓更多公有市場攤位提供便利支付方式，讓消費者到菜市場購物只需帶購物袋即可，提升便利性並吸引更多人潮。何文海指出，目前台中23個商圈中，全面可使用行動支付的商圈數量為「零」。逢甲商圈雖有28家會員，其中27家已提供行動支付，但一中商圈則僅有42家店家使用行動支付，顯示商圈特性與外來消費者需求可能影響業者提供服務的意願。此外，何文海舉例，大雅學府商圈（48家會員）已有38家使用行動支付，后里泰安商圈（14家會員）有12家，大甲觀光商圈（48家會員）已有39家，使用比例相對較高，市府應予以獎勵並分析成功原因，以便推廣至其他商圈。反觀一些老字號商圈，如精明一街（30家會員，20家使用）、大隆路商圈（30家會員，21家使用）、美術園道（45家會員，28家使用），電子支付普及率仍偏低。觀光商圈如谷關商圈（20家會員，11家使用）、東海藝術街（64家會員，34家使用）、昌平皮鞋商圈（52家會員，18家使用）、繼光商圈（41家會員，9家使用）、自由路商圈（36家會員，19家使用）及海線舶來品商圈（13家會員，3家使用）亦面臨類似問題。何文海要求經發局與數位局應協助了解原因，並積極推動商圈店家提供行動支付及電子購物。經發局長張峯源承諾，將輔導商圈與公有市場加強電子支付服務，提升消費便利性，並吸引更多年輕族群及觀光客進入採購。