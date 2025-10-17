我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮航線新臺馬輪上，昨天（16日）發生猥褻事件！一名在馬祖東引當兵的20歲施姓陸軍下士，搭乘新臺馬輪返台休假，沒想到他竟臨時起意，闖進女性艙間，趁著女旅客不注意時「射精在對方鞋子內」，事後還大方坦承「是我射的，願意賠償」，海巡署獲報案將施男帶回基隆海巡隊製作筆錄，後續依性騷擾、竊盜及毀損罪嫌移送基隆地檢偵辦。據了解，16日新臺馬輪上一名女旅客，臥鋪內擺放的一隻球鞋遭竊，正要找尋時，球鞋就被ㄧ名男子丟回給她，沒想到拿起鞋子一看，竟發現裡面殘留「精液」，女子立即前往櫃檯，正當大家苦惱沒有監視器的時候，犯人竟自首表示「是我射的，會賠償！」讓女子無奈大嘆「第一次遇到這麼離譜的事情」。原來，這名20歲嫌犯施姓男子，是在馬祖東引服役的陸軍下士，昨天放假搭船要回台中老家，怎料，航行中他闖進女性艙間，竊取躺在臥鋪上休息林女的一隻球鞋後，躲在艙間內打手槍，將精液留在球鞋裡面，再丟回時，被林女發現通知船務人員。對此，施男大方坦承犯行，表示願意賠償，靠岸後，海巡安檢所人員及港警立即上船處理，將施男帶回後朝性騷擾、竊盜、毀損罪嫌偵辦。