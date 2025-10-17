我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近日捲入「央廣駭客案」疑雲，媒體今（17）日再爆料指出，黃辦公室在8月底曾向中央廣播電台索取內部資料，引發外界質疑他為何需掌握這類敏感資料？對此，民進黨立委林楚茵直言，黃國昌是否在協助中國滲透，是在查弊案，還是在演一齣「假揭弊、真洩密」的戲碼？根據《鏡報》報導指出，黃國昌辦公室向央廣索取的內部資料，包括褒忠分台近十年的發射機運作紀錄、工作數據與電費單，由於該分台在戰時被指定為行政院緊急訊息發送據點，黃國昌的行徑也令人起疑；與此同時，涉嫌入侵央廣後台的吳姓工程師，也開始以具名檢舉方式向外界投訴央廣資安問題，而黃國昌正是其陳情對象。林楚茵痛批，吳男的行為已非單純駭客事件，而可能是刻意掩蓋央廣內容，阻斷對外訊息的滲透行動，而外部組織是否就是中國？她進一步說明，央廣是平時對外傳遞台灣聲音、戰時穩定民心的重要媒體，吳男如此動作難道不是內神通外鬼、協助中國干擾台灣？此外，林楚茵提到，黃國昌8月28日索資，主題卻是4年前早已結案的工程標案，還要求取得基地台座標等關鍵資訊，她不禁懷疑，黃國昌是在查弊案，還是在演一齣假揭弊、真洩密的戲碼？並呼籲相關單位全面調查索資動機與金流來源。針對黃國昌的老婆高翔遭踢爆，戶籍是登記在被控支付狗仔薪水的「凱思國際」負責人李麗娟名下，林楚茵也批評，黃國昌面對多項疑點一概否認，竟敢說不認識李麗娟，難道她是心中的佛地魔嗎？那個不能說的名字，林楚茵怒斥：「這臭不可聞的政治垃圾場，真的要開始清垃圾了！」喊話黃國昌別再玩文字遊戲，該出面講清楚！