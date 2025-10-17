我是廣告 請繼續往下閱讀

烏山頭水庫光電板爭議延燒，民進黨立委郭國文昨指控國民黨立委謝龍介是造謠者之一，不過，謝龍介今日（17）日質疑，連提出質疑都不行，台灣還是個民主國家？懷疑郭國文急著出來當打手，「難道你是門神嗎？」對此，郭國文回擊，他敢阻擋不當設置的光電開發，「比起謝龍介只敢在直播間造謠，你除了出張嘴造謠外，阻擋了什麼？」近日有關於烏山頭的光電板的謠言不斷，郭國文昨怒嗆，謝龍介就是造謠者之一，已派人至警局報案告發違反《社維法》，散布假消息製造恐慌，希望警察盡速偵辦；謝龍介今反問，連提出質疑都不行，台灣還是個民主國家？也懷疑郭國文急著出來當打手，是跟業者是有什麼利益牽扯？對此，郭國文回擊說，台南大潮溝光電案，就是他擋下來的，假消息就是要打擊，但當造謠的人如同謝龍介一樣不要臉的話，就要意圖把他說成是業者打手。郭國文問謝龍介，「當我成功阻擋七股大潮溝設置光電板，避免影響當地生活、生態與生計時，你人在哪裡？」他說，他敢阻擋不當設置的光電開發，也有成功阻擋不當光電開發的案例，「比起謝龍介只敢在直播間造謠，你除了出張嘴造謠外，阻擋了什麼？」郭國文強調，面對這種造謠的人，提告後就是會怕，從謝龍介的反應就知道，知道自己造謠站不住腳，開始害怕了只好繼續抹黑了。